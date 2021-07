È l’aria ad entrare nelle molecole del latte e a creare così quella piccola coccola che sa cambiare una colazione e, forse, una giornata. Ovviamente, più sarà la quantità di liquido inserito, meno sarà la schiuma prodotta: a tal fine in diversi elettrodomestici c’è la possibilità di tarare l’effetto cremoso sulla base della quantità di latte inserito, andando a dare come risultato una bevanda dalla densità in gran parte schiumosa, piuttosto che liquida. Insomma, ce n’è per tutte le preferenze: per gli amanti di un velo soltanto, ma anche per chi ama una corposità a tutta tazza.



In alcuni montalatte, inoltre, è prevista l’opzione temperatura: chi al bar è abituato a chiedere «con poca schiuma, non troppo caldo» oppure «con molta schiuma, bollente» potrà trovare soddisfazione grazie alla tecnologia. E se il cappuccinatore sa esaudire perfettamente i nostri desideri senza proferire alcuna lamentela, è anche il materiale di cui può essere fatto a renderlo il perfetto elettrodomestico dei nostri momenti speciali. Il bicchiere dello schiumalatte può infatti essere in metallo, plastica, acciaio o vetro. Ma questo strumento non serve solo per impreziosire il caffè: se il cappuccino è una «chicca» desiderabile in ogni stagione, ciò non toglie che d’inverno l’elettrodomestico possa anche prepararci una squisita cioccolata calda da gustare di fronte al camino. Eppure sono i momenti estivi più tranquilli quelli in cui un buon cappuccino è capace di farci sentire in vacanza anche a casa, magari all’ombra in giardino. Allora scegliere il miglior montalatte sulla base delle nostre preferenze ed esigenze sarà la premessa di una vera goduria.