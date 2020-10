Ha compiuto 10 anni Instagram, il social network, oggi di proprietà di Facebook, che puntando tutto su foto e immagini ha cambiato il nostro modo di comunicare. E se nel logo iniziale c’era un omaggio agli scatti vintage della Polaroid, in breve tempo Instagram è diventata una delle piattaforme più popolari per via dei filtri e delle Storie, spopolando soprattutto fra i giovanissimi.

Instagram è stata inventata da Kevin Systrom e Mike Krieger, al tempo compagni di studi, ed è stata lanciata a inizio ottobre 2010 come una semplice applicazione per iPhone. Solo che dopo poche settimane, il contatore dei download ha iniziato a salire. Fino a che nel 2012 Facebook non l’ha comprata per una cifra irrisoria: 1 miliardo di dollari. Un affare a dir poco eccellente, perchè in poco meno di otto anni il valore di Instagram ha raggiunto i 100 miliardi di dollari. Anche perché oggi si caricano su base quotidiana più di 100 milioni di foto e 400 milioni di storie. Inoltre, in media ogni utente, con un’età che nel 71% dei casi è tra i 18 e i 35 anni, passa quasi 53 minuti a osservare i contenuti. Questo significa che ogni mese un miliardo di persone interagisce attivamente con la piattaforma, generando ricavi pubblicitari per Instagram di 23 miliardi di euro ogni anno.