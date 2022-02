La Svizzera misura 41.285 Km2, o almeno questo è il dato che si impara a scuola. Siamo sicuri che sia proprio così? Se sui confini amministrativi non c’è alcun dubbio, una riflessione va fatta, invece, sull’effettiva estensione territoriale della nazione. La superficie della Svizzera, infatti, è piccola in rapporto alla sua «rugosità» cioè all’alternarsi di valli e montagne. Se immaginassimo la Svizzera come un fazzoletto pieno di grinze e potessimo stirarlo, appiattendo quindi le Alpi e i rilievi e portando ipoteticamente tutto il territorio svizzero alla medesima quota, a quanto ammonterebbe la superficie della nostra nazione? Lo abbiamo chiesto agli esperti dell’Ufficio federale di topografia swisstopo che, grazie al modello altimetrico MDT25, un set di dati che descrive la forma tridimensionale della superficie terrestre senza vegetazione né costruzioni, ci hanno fornito un dato molto interessante: un’ipotetica Svizzera «piatta» sarebbe più grande di circa il 12,5%. All’estensione attuale, infatti, si aggiungerebbero circa 5’200 km2. Semplificando sarebbe come se alla Svizzera si aggiungesse un’altra volta il Vallese (5 224 Km2) o poco meno di due volte il Ticino (2.812 Km2).



E che dire delle frontiere? Attorniata da Italia, Francia, Germania, Austria e Liechtenstein, la Svizzera ha ben 1.935 Km di confine: ben più chilometri di frontiera che di lunghezza nord-sud, 220 Km, e di larghezza est-ovest, 348 km. E nonostante il fatto che guardando una cartina dell’Europa, la Confederazione sia poco più grande di una capocchia di spillo, il territorio ha molti primati: più di 1.500 laghi che ricoprono, assieme ai fiumi, oltre il 4% della superficie totale, riserve d’acqua dolce pari al 6% dell’ammontare complessivo europeo e il ghiacciaio più lungo d’Europa, l’Aletsch, con circa 22 Km.



Le Alpi si trovano per il 20% della loro estensione complessiva in Svizzera e ne ricoprono il 58% del territorio con 48 cime che superano i 4.000 metri. La Punta Dufour, con 4.636 m è la cima più alta della nazione, mentre il lago Maggiore, a 193 m di quota, è il punto più basso. E per restare in quota, non possiamo non citare la stazione ferroviaria più alta del vecchio continente, a 3.454 m di altitudine sulla Jungfraujoch, che fa parte anche di uno dei 13 siti iscritti al Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Quattro di questi sono beni naturali (Jungfrau-Aletsch, il Monte San Giorgio, le antiche faggete della Valle di Lodano e del Bettlachstock, l’Arena tettonica Sardona),nove sono siti culturali (l’opera architettonica di Le Corbusier, i Siti palafitticoli preistorici nell’arco alpino, La Chaux-de-Fonds / Le Locle, la Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina, i vigneti terrazzati del Lavaux, i Castelli di Bellinzona, il centro storico di Berna, il Monastero benedettino a Müstair, l’Abbazia di San Gallo). Insomma: un paese piccolo, ma dalle mille risorse.