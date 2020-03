L’inquinamento degli oceani è una minaccia sempre più drammatica. Non a caso, l’ONU ha definito la contaminazione da materie plastiche una grave emergenza ambientale globale.

Poiché il 71% della superficie terrestre è coperto di acqua (prevalentemente) salata, il nostro pianeta è azzurro nel vero senso della parola. Ma oggi è a rischio a causa dell’inquinamento degli oceani, una criticità spesso sottovalutata, perché la maggior parte di ciò che finisce in fondo il mare si cela nelle profondità, sottraendosi alla nostra vista, o approda sui litorali di qualcun altro. Questa emergenza ha fonti diverse, come gli scarichi industriali e i sedimenti prodotti dalla deforestazione e da pratiche agricole improprie. A livello globale, tuttavia, l’inquinante numero uno è di gran lunga la plastica.

Fin dalla sua invenzione, più di un secolo fa, la popolarità della plastica ha continuato a crescere: costa poco, è robusta, versatile, pratica e leggera. Di conseguenza, la produzione è cresciuta da 30 milioni di tonnellate di fine anni ‘80 a ben più di 300 oggi, e non si prevede alcun rallentamento nel prossimo futuro. Si stima però che ben il 10% di tutta la plastica esistente sul pianeta finisca nell’ambiente marino. Ne fanno parte sia le macro (> 5 mm.) sia le microplastiche di varia origine, come sacchetti della spesa, bottiglie e prodotti per l’igiene personale. La plastica si degrada molto lentamente e si divide in frammenti sempre più piccoli che entrano nella catena alimentare o si accumulano sul fondo. Più dell’85% degli uccelli marini ha della plastica nell’intestino, così come quantità indeterminate di pesce e altre creature marine, inclusi il corallo e il plancton. Così, già nel 2014 l’ONU aveva definito la plastica nei mari una grave emergenza ambientale.

Esistono soluzioni credibili di lungo termine per questo grandissimo problema? La messa al bando della plastica richiesta da vari gruppi ambientalisti potrebbe piacere all’opinione pubblica ma non è praticabile, quantomeno nei prossimi decenni. Il nostro modo di vivere è legato indissolubilmente ai prodotti in plastica, il know-how tecnologico è troppo limitato e i costi delle alternative sono troppo alti. È però possibile sviluppare politiche sensate per governare la contaminazione da materie plastiche. Vari enti globali prevedono oggi apposite norme contro l’inquinamento da plastica. Molti Paesi, prevalentemente occidentali, hanno accettato di mettere al bando i prodotti monouso entro i prossimi due o tre anni. L’ONU ha lanciato recentemente la campagna Clean Seas per promuovere una consapevolezza globale sull’inquinamento degli oceani e invitare i cittadini a partecipare a iniziative come la pulizia delle spiagge. WWF e Ocean Conservancy, organizzano eventi annuali di pulizia dell’oceano e operano per sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza della gestione dei rifiuti plastici. Un esempio interessante è offerto dal giovane Boyan Slat e dalla sua azienda Ocean Cleanup, che punta all’obiettivo di rimuovere tutta la macroplastica dalla superficie degli oceani entro il prossimo decennio usando enormi aspirapolvere galleggianti.

Ma è forse il riciclaggio della plastica quello che più appare in grado di modificare le abitudini dei consumatori, anche perché in grado di generare un business redditizio. Così come un contributo può essere dato dalla produzione di bioplastiche da materiali organici e di oggetti in plastica biodegradabile. Anche se stanno ancora muovendo i primi passi, questi prodotti, che hanno alle spalle un grosso appoggio economico e politico, potrebbero rappresentare un approccio più rapido alla sostenibilità, rispetto alla rieducazione dei consumatori.

Alla fine, tuttavia, l’inquinamento degli oceani è un problema cui serve una soluzione “terrestre”, e quella soluzione deve venire da ognuno di noi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata