Per chi ricorda il film (sono passati ormai 23 anni), stiamo parlando di quella “versione” della fine del mondo che assume la forma di un asteroide di ragguardevoli dimensioni (e velocità) che impatta contro la Terra causando distruzioni e sconvolgimenti tali da causare l’estinzione della vita come oggi la conosciamo. Ma in realtà il nostro pianeta vanta una storia ricca di incontri ravvicinati di questo tipo: anche dopo l’iniziale, turbolenta, prima fase della sua vita (durante la quale ci fu anche il titanico scontro con Theia, il protopianeta dalle dimensioni approssimative di Marte che causò la formazione della Luna), infatti sono numerosi gli impatti rilevati in varie zone del pianeta. Il più celebre di questi impatti, causato da un asteroide di ca 10 km di diametro, è sicuramente quello che causò la rinomata ultima estinzione di massa della fine del Cretacico - Paleocene, circa 65 milioni di anni fa, lasciando un cratere di 180 km di diametro nello Yucatàn e a noi mammiferi il compito di sostituire i grandi dinosauri. Ma non è certo l’unico, visto che anche ca 200 milioni di anni prima un’altra era geologica finì in modo simile.

Ma in realtà questi sono eventi estremi che si contano sulle dita di una mano. Più frequenti sono invece episodi che vedono coinvolti oggetti decisamente più piccoli, i quali però, vista la grande energia che sviluppano nell’impatto a causa della loro velocità (e composizione) possono portare comunque a sconvolgimenti su larga scala E di questi se ne contano alcuni anche in epoca moderna, come – per citarne uno – quello che “atterrò” in Siberia, nella regione di Tunguska il 30 giugno del 1908 abbattendo più di 2000 kmq di foresta e facendo un tale botto da permettere ai londinesi di leggere il giornale in piena notte grazie alla luce generata dall’impatto.