I tempi in cui i computer erano visti come dispositivi appartenenti a mondi estranei, futuristici e respingenti per i non addetti ai lavori sono finiti da molti anni: oggi, infatti, fanno parte della vita di tutti i giorni. Oltre che per le loro funzioni, si caratterizzano per la linea estetica e lo stile, che spesso rappresentano un vero e proprio marchio di fabbrica, come Apple insegna. Una tendenza che prosegue tuttora, con modelli all’insegna delle alte prestazioni e linee incisive. Una scelta vincente, che ha catturato moltissime persone, attirate da device attraenti e dalle mille funzionalità.



Ottimo audio

Tra i modelli più interessanti non si può non citare il nuovo Apple MacBook Pro da 16 pollici, firmato dalla casa di Cupertino. Prestazioni eccellenti per chi lavora in modo professionale con video, foto e audio sono il punto di forza di un dispositivo maneggevole, che può essere portato in aereo come sul treno. Il laptop spicca per la sua finitura e per la «tastiera a forbice», perfetta per chi scrive a lungo.

Ottima la retroilluminazione, per usare MacBook davvero in ogni circostanza. Un altro punto di forza di questo prodotto è sicuramente l’audio, a detta degli esperti uno dei migliori per un portatile. Il neo? Il prezzo, non proprio alla portata di tutti, anche se i più appassionati saranno sicuramente disposti a pagare quello che vale.



Leggerezza hi tech

Leggerezza e grande libertà di movimento: sono questi i punti di forza di HP Elite Dragonfly, notebook da lavoro, ma non solo, che può essere portato facilmente ovunque. Una versatilità che si traduce in quattro modi d’uso, ognuno adatto a compiti diversi: la modalità laptop permette di lavorare efficacemente, quella tablet è l’ideale per prendere velocemente gli appunti, quella tenda consente di condividere con semplicità i propri contenuti, quella media è pensata per potersi gustare un video, staccando la spina dagli impegni. Il design è caratterizzato da un taglio a diamante, con un chassis in magnesio unibody dalla grande affidabilità. In un’epoca iperconnessa, la privacy è un valore primario: lo sa bene HP Elite Drangonfly, che offre una serie di soluzioni progettate per questa esigenza, dalla camera con otturatore all’autoidentificazione a tre fattori, con lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale.

Restando sempre nel mondo dell’HP, ma spostandosi nel mondo del desktop, non si può non citare ENVY Curved All-in-One, caratterizzato da uno schermo curvo di grandi dimensioni, per un’esperienza immersiva, perfetta per l’intrattenimento, ma non solo.



Grande versatilità

Nell’ambito «2-in-1» non si può poi non citare Surface Pro X, ultrasottile ed estremamente versatile, l’ideale per chi vuole restare sempre connesso. Grazie alla tastiera Surface Pro X Signature Keyboard e alla penna Slim Pen, il gioiellino di casa Microsoft si trasforma in un portale completo di tutto: spazio dunque ai tasti retroilluminati e al trackpad in vetro multitouch. Nonostante l’agilità, garantisce una buona durata, con la batteria in grado di resistere tutto il giorno e un sistema di ricarica particolarmente veloce, per essere sempre pronti a ripartire. Analizzando l’aspetto più tecnico, Surface Pro X è dotato di un innovativo processore personalizzato Microsoft SQ1, che assicura ottime performance multitasking. Infine, non va dimenticato il lato software, con Windows 10 Home e Office 365, una soluzione perfetta per il lavoro, grazie al quale creare, comunicare e collaborare al meglio.