Oggi gli smartphone rappresentano uno strumento quasi indispensabile per la vita di tutti i giorni. Da semplici strumenti di comunicazione, nel corso degli anni si sono trasformati in dispositivi sofisticati in grado di svolgere qualsiasi tipo di attività. Tra le varie caratteristiche tecniche che determinano le prestazioni di uno smartphone, uno dei fattori di maggior interesse per coloro che si apprestano ad acquistare un prodotto di ultima generazione c’è la risoluzione della fotocamera. Sempre più spesso, infatti, lo smartphone viene utilizzato in sostituzione di apparecchi professionali come macchine fotografiche e videocamere, perciò diventa fondamentale assicurare agli utenti un sistema in grado di scattare foto e registrare video di ottima qualità. Se la fotocamera dello smartphone non è sufficiente ad ottenere l’effetto desiderato, poi, possono venire in soccorso degli utilizzatori le cosiddette lenti per smartphone. Questi particolari strumenti sono in grado di amplificare le prestazioni del dispositivo per trarre il massimo dalla fotocamera integrata.



Attorno al mercato degli smartphone si è sviluppato un vero e proprio mondo parallelo di lenti ottiche capaci di incrementare o modificare le capacità della fotocamera integrata nel device. Le più diffuse sono lenti specifiche che permettono di ampliare o distorcere il campo visivo della fotocamera in base alle preferenze dell’utente: lenti grandangolari per catturare al meglio i panorami, lenti fisheye per effettuare inquadrature a 180 gradi e lenti macro che danno la possibilità di ingrandire un dettaglio fino a 20 volte. Questi tre strumenti costituiscono il kit di partenza per sbizzarrirsi con la macchina fotografica dello smartphone, ma ci sono tanti altri apparecchi che possono essere applicati sulla fotocamera per aumentarne la potenza. Si tratta, in ogni caso, di dispositivi di dimensioni molto ridotte e facilmente installabili sullo smartphone, che possono essere acquistati a prezzi decisamente contenuti. Vengono generalmente venduti in pacchetti da tre lenti (grandangolo, fisheye, macro) e possono essere agevolmente trasportati all’interno di una tasca o della loro confezione originale.



Nonostante le numerose tecnologie che sono state introdotte per migliorare le prestazioni dei device mobili, chi si occupa di fotografia a livello professionale riconosce dei limiti evidenti nelle fotografie scattate con lo smartphone. Il principale punto debole dei dispositivi mobili è sicuramente lo zoom: anche quando la foto appare chiara e definita, allargandola un po’ si scopre che l’immagine catturata dalla fotocamera perde molta della sua risoluzione e diventa immediatamente sgranata. Si tratta di un limite dovuto al tipo di zoom installato nelle fotocamere degli smartphone (digitale e non analogico), che non può essere risolto nemmeno con un’apposita lente correttiva.