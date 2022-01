Ha chiuso i battenti solo qualche settimana fa, ma la sua eco non si è ancora spenta. D’altra parte, era forte l’attesa per il CES di Las Vegas, ovvero il Consumer Electronics Show, la più importante fiera di tecnologia a livello globale. Ne abbiamo parlato con chi ci è stato di persona, Fjona Cakalli, una tech influencer trentenne e fondatrice del sito Techprincess.it, il primo sito tecnologico in Italia al femminile. Fjona ha uno sguardo molto attento sulle tendenze che si stanno affermando soprattutto in ambito tecnologico e automobilistico, le sue più grandi passioni. Infatti, ha fondato un’azienda editoriale con quattro testate che raggiungono un milione e duecentomila utenti unici e più di 2 milioni di follower su tutte le piattaforme social. Fjona è italo-albanese, parla correttamente cinque lingue (incluso il giapponese), ma soprattutto è l’incarnazione perfetta di quanto la diversità – anziché conflitto – possa generare ricchezza, crescita e divertimento.



Fjona, cosa hai visto al CES di Las Vegas che ti ha colpito e stupito maggiormente?

«Devo dire è già stato molto importante essere al CES di persona quest’anno. Ero emozionata come la prima volta (sono ormai alla quinta o sesta partecipazione), perché non sapevo proprio cosa aspettarmi. Detto questo, quel che mi ha più stupita è stata la commistione di tecnologia, una dentro l’altra. Penso, ad esempio, a Hyndai, che non si è presentata con un’auto elettrica, ma con un pod o “cabina singola” robotizzata che trasporta persone o cose. E poi il suo concetto di metaverso, ovvero una fabbrica ricostruita in digitale con un robot addetto alla manutenzione! Insomma, sembrava di essere immersi in un film di fantascienza, ma qui era realtà. Stiamo arrivando a una mobilità diversa da come l’abbiamo sempre concepita».



Quindi, uno dei grandi filoni per questo 2022 sembra essere proprio quello della mobilità, che di fatto sta trainando la grande innovazione tecnologica. Quali sono i casi o gli esempi che ti hanno entusiasmato di più?

«Mi ha molto sorpreso un fatto che ho trovato abbastanza nuovo. Il CES e il Salone Automobilistico di Detroit stanno diventando concorrenti. Al punto che alcune case automobilistiche stanno preferendo l’appuntamento di Las Vegas rispetto al tradizionale incontro di Detroit. Il settore automotive si sta sfidando non tanto sulla meccanica dell’auto, ma sul software. Per esempio, è stato mostrato il Chrysler Airflow Concept, un’auto elettrica con più di 600 km di autonomia, che arriverà per il 2025, con cruscotto digitale, schermi, telecamere e display che possono essere condivisi su tutti i sedili. Con aggiornamenti e funzionalità che vediamo più spesso in un cellulare piuttosto che su un’automobile!».



Quali sono le tre idee o startup che ci vuoi segnalare? Casi curiosi o simpatici che ti hanno sorpresa?

«Le start up sono sempre sbalorditive. Addirittura, c’è un intero padiglione fuori dalla sede del CES, ospitato in un centro congressi enorme del Venetian, uno degli hotel più incredibili di Las Vegas. Qui ci sono anche stand minuscoli, con due persone, che vengono soprattutto a cercare investimenti e fondi che li supportino. Per esempio, c’è una start up israeliana che propone un sistema di ricarica wireless per tutti i dispositivi, ma a distanza. Li avevo già visti, ma sono bravi a riproporre sempre qualche elemento nuovo per farsi finanziare. Oppure, mi è piaciuto il casco smart, che diventa un’estensione vera e propria della moto. Per cui se metti la freccia a destra, si illumina la parte destra o la parte sinistra o addirittura lo stop dietro. O ancora l’auto che cambia colore, proposta dalla BMW e che usa la stessa tecnologia dei dispositivi di lettura con inchiostro digitale (ovvero, gli ereader). L’utilità sta nel fatto che possono comparire scritte commerciali o di altro genere in caso di emergenza».



Infine, abbiamo nelle scorse settimane festeggiato i primi 15 anni dell’iPhone. Quale innovazione hai visto a Las Vegas che potrebbe secondo te cambiare così a fondo le nostre vite, come è stato per il cellulare della mela morsicata?

«Oggi io non credo ci sia nulla di simile in giro. Anche perché, in realtà, ci accorgiamo di quanto un prodotto tecnologico cambi le nostre vite solo alcuni anni dopo che lo utilizziamo. Quando Steve Jobs presentò il primo modello di iPhone, infatti, tutti lo considerarono ai tempi un po’ un padellone. Troppo grosso per piacere, perché all’epoca la gara tra le aziende produttrici era nel rendere sempre più piccolo e compatto il cellulare... Probabilmente, capiremo tra 10 anni se qualcuna delle tecnologie presentate oggi ci cambierà davvero la vita. Quello che però posso dire è che diverse tecnologie, dalla robotica al metaverso, stanno tutte convergendo verso un unico punto. E quello che mi fa riflettere è che si vuole utilizzare la tecnologia come supporto all’essere umano, sperando che questo possa davvero accadere. Anche perché la tecnologia non è mai né “buona” né “cattiva”. Dipende sempre dall’uso che l’uomo ne fa».