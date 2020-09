Il mercato del lavoro è indubbiamente molto cambiato nel giro di pochi anni e ci sono professioni inimmaginabili solo fino a qualche anno fa. Parliamo di specializzazioni sorte per lo più in ambiente digitale, che un portale che si chiama Fiverr (n.d.r. una specie di «piazza virtuale» che mette in relazione aziende e liberi professionisti) ha recensito recentemente.

Alcune sono davvero incredibili e ne abbiamo scelte tre che si distinguono per originalità e novità rispetto a quel che finora abbiamo osservato: l’allenatore di eSport, il drone video editor e il creatore di sfondi per videoconferenze su Zoom.

L’allenatore di eSport

Ci troviamo nel mondo degli sport elettronici, ovvero un settore che ha visto una crescita esponenziale nell’ultimo decennio, arrivando a valere un miliardo di dollari a fine 2019, con previsioni a quota 1,7 miliardi entro il 2021. Si tratta di un nuovo mercato, quindi, in cui sono nate nuove figure, come è il caso della figura professionale dell’allenatore, richiestissima da chi voglia perfezionare le proprie abilità di gioco. Anche perché i giocatori che si misurano in tornei e sfide di videogiochi, come l’International di Dota 2 si contendono un montepremi da capogiro, del valore di 34 milioni di dollari. Al punto che solo nel 2019 il sito di Fiverr ha registrato oltre 80.000 ricerche per figure professionali quali il coach di eSport.

Il drone video editor

Anche i droni, complice il fatto che hanno un costo non più proibitivo, cominciano ad essere sempre più richiesti per eventi importanti come matrimoni o anche solo per immortalare le emozioni di vacanza. Questo perché dall’alto si possono catturare prospettive originali che rendono indimenticabili eventi privati e aziendali. E, quindi, un drone video editor è un fotografo super specializzato, che conosce ogni minima angolatura, sfruttando al massimo la qualità dei propri video e così da riprendere dall’alto i momenti migliori.

Creatore di sfondi per videoconferenze

Nel periodo del lockdown, le applicazioni per chat e riunioni online hanno vissuto un vero e proprio boom. L’applicazione che più di tutte ha avuto un grande successo si chiama Zoom e nel solo mese di aprile è stata scarica 131 milioni di volte. E infatti, nel secondo trimestre i ricavi di questa azienda hanno raggiunto i 663,5 milioni di dollari, con un incremento del 355% rispetto al 2019. Ma a renderla così popolare è senza dubbio l’immediatezza e la facilità d’uso, oltre al fatto che questa applicazione di videoconferenza offre anche la possibilità di creare alle proprie spalle degli sfondi virtuali. Per questa ragione, la richiesta crescente di designer specializzati nella creazione di sfondi per le videochiamate ha portato addirittura alla nascita di una nuova categoria su Fiverr definita di «Zoom Background Designer» (ovvero, creatore di sfondi!), un trend questo, che sembra destinato a durare ancora a lungo.

