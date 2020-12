Sfogliare le pagine di un libro, sentire il profumo della carta mentre si legge: sono sensazioni a cui molti non sanno proprio rinunciare. Ma anche i lettori più tradizionalisti si sono ormai arresi all’avanzata di dispositivi digitali come gli ebook reader capaci di garantire evidenti vantaggi in termini di comodità (tanti titoli da portare sempre con sé, in pochissimo spazio) e fruibilità (possibilità di leggere anche al buio grazie allo schermo che si illumina). In più, questi apparecchi si sono evoluti molto rispetto ai loro progenitori: la tecnologia dell’inchiostro digitale E-Ink permette di simulare in modo quasi perfetto l’effetto della carta stampata, con un minor affaticamento dell’occhio.

Non tutti gli e-reader sono uguali: dimensioni, risoluzione dello schermo, prestazioni e costo variano in modo anche notevole da un modello all’altro. Quando si vuole acquistarne uno (per sé o per regalarlo), occorre tenere presenti diverse caratteristiche, oltre che il tipo di utilizzo che si intende farne. Ad esempio parlando di dimensioni dello schermo (solitamente comprese tra 6 e 8 pollici), chi ama immergersi nella lettura in treno o sull’autobus deve privilegiare modelli più piccoli, da portare comodamente anche in tasca, magari a discapito di una definizione ottimale.

Tra gli altri aspetti da considerare ci sono poi la presenza di porte USB per lo scambio di dati, della possibilità di inserire una SIM dati per la connessione a internet e l’autonomia della batteria, che comunque in tutti i modelli più venduti garantisce fino a tre settimane di utilizzo senza ricariche.

Tra i modelli più apprezzati sul mercato spicca Kindle di Amazon, arrivato ormai alla decima generazione. La versione più economica offre già standard importanti: memoria da 4 Gb, schermo touch e antiriflesso, buona risoluzione per l’immagine con 167 ppi. Per chi cerca un prodotto di fascia più alta c’è il Kindle Paperwhite, capace di contenere un’enorme quantità di libri in memoria (fino a 32 Gb) e una definizione dello schermo da 330 ppi.

Tolino Shine 2 HD è invece il prodotto pensato per chi vuole avere sempre l’e-reader con sé: schermo da 6 pollici ma con ben 300 ppi per il carattere tipografico e autonomia della batteria fino a 7 settimane. Kobo Libra H20 punta invece sulla versatilità: può essere usato in ogni situazione, grazie allo schermo antigraffio e antiriflettente e all’impugnatura ergonomica. Infine, tra i prodotti di grandi dimensioni brilla PocketBook InkPad 3 Pro: il display da 7,8 pollici permette di leggere come se si trattasse di un libro cartaceo. Progettato per essere impermeabile, riesce a leggere ben 19 diversi formati di e-book e 3 di audiolibri.

