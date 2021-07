Da anni le pulizie domestiche sono uno dei principali settori di applicazione delle innovazioni tecnologiche in campo domotico. Gli elettrodomestici smart facilitano la vita delle persone, contribuendo a svolgere tutti quegli incarichi di gestione della casa che richiedono tempo e fatica: rimuovere la polvere, lavare i piatti, stirare i vestiti, pulire i pavimenti. Proprio quest’ultima attività è considerata una delle più gravose e impegnative, ma negli ultimi anni stanno spopolando sul mercato robot lavapavimenti intelligenti, in grado di aspirare, lavare, lucidare e persino tornare alla propria postazione in piena autonomia, mentre gli inquilini si rilassano sul divano o addirittura sono fuori casa.



Come scegliere il robot più adatto

Come per ogni settore, però, prima di acquistare un elettrodomestico smart occorre informarsi sui requisiti indispensabili necessari per garantire un servizio impeccabile. Anche nell’ambito dei robot domestici, infatti, si possono trovare prodotti di alta qualità, resistenti e durevoli nel tempo, e prodotti più economici, con meno funzioni e una durata di vita inferiore. Innanzitutto bisogna evidenziare una differenza importante: esistono robot aspirapolvere, robot lavapavimenti e robot che fanno entrambe le cose. Esteticamente questi modelli si somigliano molto, perciò è necessario leggere attentamente la confezione o la scheda tecnica del prodotto per non cadere in errore.



Come funziona il lavapavimenti: caratteristiche e funzioni

I robot lavapavimenti sono elettrodomestici smart in grado di svolgere operazioni di pulizia e igienizzazione in maniera intelligente: possono essere controllati a distanza tramite un telecomando oppure programmati per avviarsi da soli al momento stabilito. Questi dispositivi sono dotati di sensori anticollisione che permettono di evitare l’urto contro mobili, pareti e oggetti d’arredo, pur raggiungendo tutti gli angoli della casa per rimuovere lo sporco. Se nell’abitazione ci sono scale e gradini, gli elettrodomestici smart sono in grado di individuarli ed evitarli grazie ai sensori anticaduta. Inoltre, gli apparecchi più avanzati riescono a gestire in autonomia la propria batteria, tornando in postazione per ricaricarsi quando il livello è troppo basso. Infine, per assicurarsi di aver acquistato un modello completo di tutti gli optional, occorre accertarsi che il robot sia dotato di una funzione di mappatura della casa, per non lasciar escluso nessun angolo dell’abitazione. Attraverso un’applicazione per smartphone, è possibile controllare l’avanzamento della pulizia e impostare un lavaggio mirato per stanze, aree o livelli.