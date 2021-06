Anche se veniamo da alcuni mesi complicati per via di chiusure e confinamenti, ora siamo finalmente pronti a ragionare sulle nostre prossime vacanze. Certamente vale il detto «Stessa spiaggia, stesso mare», ma dovremo aggiornare i gadget tecnologici! Perché con le pinne, fucile ed occhiali potremo anche tuffarci con la testa all’ingiù, ma senza una macchina fotografica non riporterete a riva nemmeno un ricordo. Dunque, ecco il minimo necessario da portarsi via. Per leggere servirà il nuovo dispositivo digitale che ci consente di portarci dietro una biblioteca anche al mare. Ma il giusto sottofondo potremo ascoltarlo con una cassa rigorosamente impermeabile e non potremo fare a meno degli imperdibili AirTag, per non smarrire nulla nelle località in cui andremo.



Per immortalare le vacanze estive: la fotocamera che stampa

Per chi ha una certa età il fascino un po’ vintage della Polaroid è rimasto intatto ed anzi è ritornato di gran moda. Certo oggi possiamo salvare migliaia di foto nel nostro cellulare, ma poter stampare su carta fotografica le nostre istantanee della vacanza ha tutto un altro sapore. La fotocamera istantanea è disponibile in colori molto sgargianti qui o qui.

La cassa per musica impermeabile

Un mini speaker Bluetooth è un gadget che tutti dovrebbero avere con loro in vacanza. Parliamo di un piccolo altoparlante che garantisce una connessione istantanea e stabile. Sceglierne uno impermeabile è la mossa vincente, lo potete portare in piscina o al mare senza temere gli schizzi, ma anche sotto la doccia per cantare a squarciagola le nostre hit preferite. Vale la pena sceglierne uno che abbia una buona qualità del suono, con bassi profondi e alti nitidi. Come si può trovare qui o qui.

Gli AirTag di Apple

I nuovi AirTag di Apple sono dei piccoli localizzatori che, una volta abbinati a iPhone, permettono di ritrovare qualunque oggetto a cui li leghiamo. Si tratta di un dispositivo grande quanto una moneta, che funziona a batteria (dunque senza aver bisogno di essere ricaricato) e che una volta abbinato a iPhone viene monitorato e localizzato in ogni momento e in qualsiasi luogo attraverso la App Dov’è (la stessa che già usiamo per visualizzare dove si trovano i nostri dispositivi Apple per intenderci).



La lettura in formato digital

Kindle Oasis è caratterizzato da uno schermo da 7 pollici, con una risoluzione da 300 ppi e la tecnologia e-ink più all’avanguardia. Si presenta con un design sottile ed ergonomico con appositi pulsanti VoltaPagina che permettono di leggere tenendo il dispositivo con una sola mano. Inoltre, consente di regolare la tonalità della luce dello schermo per leggere senza problemi in diverse condizioni di luminosità. È stato progettato per resistere agli spruzzi d’acqua in spiaggia o a cadute accidentali in una vasca da bagno, una vasca idromassaggio o una piscina. Infatti, può resistere a un’immersione accidentale fino a 60 minuti a una profondità di 2 metri in acqua dolce e fino a 3 minuti a una profondità di 0,25 metri in acqua salata.

