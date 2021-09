Avete intervistato in modo approfondito una quarantina di aziende e professionisti nel corso del progetto Risico. Quali sono i tratti comuni che avete individuato tra le imprese monitorate in questa specifica area geografica?

«Abbiamo identificato alcune caratteristiche che non è detto accomunino tutte le imprese osservate, ma che di fatto sono dei tratti distintivi interessanti. In primo luogo, segnalo il tema della cultura dell’innovazione, perché è questo elemento che solitamente instillato da chi guida l’impresa fa scattare la tensione verso i processi di digitalizzazione e innovazione, anche in realtà di 8-10 persone. In organizzazioni più grandi questi processi avvengono in modo più strutturato, ma è sempre una questione di cultura aziendale. Il secondo tratto riguarda l’apertura verso l’esterno, cioè le imprese devono essere disposte a condividere e contaminarsi con altre aziende e con i centri di ricerca. Questo elemento dà una spinta importante in termini di adattamento e di evoluzione digitale, che avviene attraverso il contributo di terzi. Molte piccole realtà non hanno la capacità di svolgere una ricerca puntuale e verticale, ma possono beneficiare tantissimo della spinta di enti, società di consulenza e istituti che sviluppano e fanno ricerca su ambiti non così specifici e core per l’azienda».



Ma secondo la vostra analisi, la cultura dell’innovazione è legata a una preparazione particolare o magari è connaturata ad altri aspetti, tipo l’età anagrafica dei responsabili dell’azienda?

«È un mix di fattori. Non esiste un modo univoco, perché molte variabili possono andare a impattare nel tratto di cultura aziendale fortemente orientata all’innovazione. Direi che non è un elemento solo squisitamente anagrafico, che in parte facilita, è proprio connaturato alla mentalità imprenditoriale vera e propria. Ovvero, alla volontà di progredire e cercare anche esternamente soluzioni per competere al meglio e cogliere le migliori opportunità. È chiaro che se l’azienda diventa più grossa la formazione aiuta a innescare e gestire un processo virtuoso, soprattutto nel tempo. Quindi, dei leader che spronano e portano all’interno strumenti e approcci innovativi, aiutano tutta l’organizzazione a evolvere costantemente. Abbiamo notato che nelle realtà più grandi non è il solo imprenditore visionario che trascina, ma è tutta la struttura che si muove in modo coordinato, come tessere di un unico puzzle».