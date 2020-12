Trovare ogni anno un’idea regalo originale, capace di soddisfare i propri cari, non è sempre facile. Un segreto è quello di valutare prima le loro passioni, per poi individuare un dono nella fascia di prezzo più adatta a noi. Un settore sempre più gettonato è quello della tecnologia. Accessori, dispositivi e soluzioni sono in continua evoluzione. Dalle macchine fotografiche istantanee fino ad arrivare alle soundbar – passando per luci e lampadine smart – c’è un’idea perfetta per ogni esigenza.

Fotografia istantanea e Polaroid, per molti, sono quasi sinonimi. E il motivo è molto semplice: questa azienda da oltre 80 anni è una garanzia per tutti gli amanti dello «scatta e stampa». Una serie di nuove «pellicole» (in realtà le carte fotografiche fotosensibili su cui lo scatto è «stampato» istantaneamente) denominate i-Type e compatibile, appunto, con tutti i modelli «i-Type» di Polaroid (Polaroid Now, Polaroid Lab, e OneStep) sono garanzia di successo, se regalate a un aspirante fotografo amatoriale. Disponibili in ben sette gradazioni differenti, oltre all’iconico «The Mandalorian» c’è «Golden Moments», «Peanuts», «Black Frame» con cornice nera, appunto, disponibile con emulsione a colori o in bianco e nero.

Un po’ più costose, le tavolette grafiche sono un altro must se il destinatario del regalo è un artista. La Xp-Pen Artist 12 dispone di uno schermo Hd da 11,6 pollici con un pennino passivo dotato di 8.192 livelli di pressione e guanto per tablet. Il risultato sono immagini vivide e colori brillanti in ogni disegno. L’ideale per chi vuole migliorare la propria tecnica sfruttando tutte le possibilità offerte dal mondo tech.

Il sogno di molti amanti del cinema è quello di poter avere a casa un impianto capace di riprodurre in maniera fedele i suoni delle proprie pellicole preferite. Una soluzione estremamente performante è la Samsung HW-R530 Soundbar da 290 W. Oltre a comprendere un subwoofer wireless active da 6,5’’, ha una potenza in uscita pari a 300 W. Insomma, un suono potente e al tempo stesso incredibilmente accurato. Quello che ci vuole per dar vita alla propria sala cinematografica casalinga.

Gli assistenti domestici, come Alexa e Google Next, ormai sono alleati indispensabili per tutti gli amanti dell’hi-tech. Connetterli all’illuminazione di casa consente di trasformare l’atmosfera domestica in un clic, ogni volta che si vuole. Philips Lightning Still è la scelta perfetta. Oltre ad essere una lampada da soffitto, infatti, può essere collegata ad Alexa per comandarla vocalmente. Si trasforma in una luce da lettura o in una vera e propria sveglia, simulando la luce del sole che si alza al mattino. Un vero e proprio passepartout per stupire i propri amici.

