La percezione della sostenibilità sta cambiando. E oggi più che mai le aziende hanno bisogno di strumenti e di un approccio scientifico per misurare la sostenibilità a tutti i livelli del proprio business. Il Sustainability Impact Rating (SI Rating) è il primo algoritmo in grado di misurare il livello di sostenibilità - ambientale, di governance e sociale - delle aziende. È stato realizzato da ARBalzan, una startup innovativa fondata nel 2016 e si basa su strumenti internazionalmente riconosciuti e dettati dalle Nazioni Unite, al fine di guidare le imprese verso un approccio di business realmente sostenibile.



Il SI Rating, inoltre, è stato studiato per essere adattato a ogni singolo settore di business e si adegua perfettamente a ogni tipologia di azienda (organizzazioni, imprese, PMI o multinazionali) senza limiti di settore, di attività o di sede. L’algoritmo sviluppa oltre 80 miliardi di combinazioni, ottenendo un report di sostenibilità dettagliato e puntuale, utile alle imprese non solo per monitorare il loro modello di business, ma anche per formulare strategie oggettive e comunicabili, così da avere un’analisi dei rischi spendibile anche nei contesti finanziari di accesso al credito.



«L’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero ha portato a un’accelerazione del tessuto imprenditoriale verso modelli di business più sostenibili. Le aziende in tutto il mondo corrono dei rischi se parlano solo di green. Oggi la sostenibilità non è più un’opzione, è una scelta imprenditoriale ben precisa, che deve garantire il proprio valore nel presente e soprattutto nel futuro, e deve abbracciare tutte le tematiche sociali - non solo l’ambiente. È importante che ci sia una presa di consapevolezza per cui l’elemento ambientale è solo una parte, mentre la sostenibilità è il tutto. In sintesi, se il focus è solo l’attenzione al green non integrato con gli altri aspetti sociali, di governance ed economiche, si corre il rischio di perdere la giusta direzione a livello imprenditoriale», dichiara Ada Rosa Balzan, CEO e Founder di ARBalzan.



Tecnicamente il SI Rating è basato su standard ISO, Regolamenti Europei, Linee guida, validato da Rina, ente di certificazione internazionale, in collaborazione con SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Offre alle aziende la possibilità concreta per misurare, monitorare la propria sostenibilità, per comunicare in maniera oggettiva i propri obiettivi senza rischiare di cadere in casi di green washing e social washing (ovvero, ecologismo o responsabilità sociale di facciata), rispettando i criteri ESG e SDGs a tutti i livelli del business. Con questo strumento l’azienda ottiene non solo un punteggio complessivo finale, ma anche la descrizione di come gestisce ogni singola tematica ambientale, sociale e di governance e di ognuno dei 17 obiettivi prefissati dalle Nazioni Unite.