Anche l’annuncio di WhatsApp non è una novità assoluta, in quando risalgono a oltre un anno fa le prime indiscrezioni sull’introduzione di questa funzione. Ora però WhatsApp ha chiarito che i nuovi messaggi effimeri inviati in una chat non saranno più visibili dopo sette giorni, un tempo che la società ha descritto come «adeguato per consentire agli utenti di non perdere il filo del discorso e di accedere ai messaggi di cui hanno bisogno». Non tutti i messaggi si autodistruggeranno: la funzione deve essere attivata dal singolo utente o dall’amministratore di un gruppo e si potrà continuare a utilizzare l’app come si è sempre fatto.