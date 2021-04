Il mercato dei PC portatili è tornato alla ribalta anche grazie alle nuove necessità messe in luce dalla pandemia. Tra smartworking e didattica a distanza, infatti, sempre più utenti che al di fuori dell’ambito scolastico e professionale si sarebbero arrangiati – e quindi focalizzati - su smartphone e tablet, hanno optato per computer performanti ed affidabili. Per questo l’attenzione di appassionati (e non) è ora puntata su alcune importanti novità del settore, in particolare il nuovo Surface Laptop Go, un notebook adatto per tutti gli usi.



Si tratta dell’ultimo portatile Microsoft, il più leggero della famiglia Laptop Surface, con un peso di 1.100 grammi e lo spessore di 15.69 millimetri a garantire una notevole maneggevolezza. Il corredo tecnico comprende poi uno schermo touchscreen Pixelsense da 12,4 pollici con una risoluzione di 1536 x 1024, una tastiera di dimensioni standard, la videocamera anteriore da 720p, il WI FI 6 e due porte, una USB – C e l’altra USB – A, oltre a due microfoni da studio far field e l’audio Dolby.



Aspetto cruciale per chi sceglie quale laptop acquistare sono i dati sull’efficenza energetica, e in questo senso Surface Laptop Go garantisce con la propria batteria un’autonomia massima di tredici ore, supportata da un dispositivo di ricarica che porta il livello fino all’80% in un’ora. Per quanto riguarda le prestazioni, il device dispone di un processore Intel Core i5 di decima generazione, e dà la possibilità di scegliere fra tre possibili configurazioni: quella di base con 4GB di Ram e 64GB di archiviazione, quella con 8GB di Ram e 128 di archiviazione, e quella top di gamma con 8GB di Ram e 256 di archiviazione. Anche grazie al prezzo competitivo del modello base, Surface Laptop Go si pone in una fascia di mercato accessibile ad una vasta platea di acquirenti.



Altra novità per il mondo dei portatili è rappresentata dalle nuove funzionalità implementate da Chromebook, in occasione del festeggiamenti per i 10 anni dal lancio. Il pc portatile basato sul sistema operativo Chrome OS vede infatti un processo di miglioramento a livello di integrazione tra laptop e smartphone Android. Un’esigenza legata ai grandi cambiamenti dell’ultimo decennio, con gli utenti che sfruttano sempre di più dispositivi diversi per rimanere connessi con amici e familiari, oppure per lavoro. E proprio in tal senso opera la soluzione Phone Hub, un centro di controllo integrato che porta sui Chromebook le funzionalità chiave di uno smartphone Android. Per esempio, si potrà leggere e rispondere a un messaggio direttamente dal proprio PC, senza ricorrere al cellulare nel caso in cui non fosse a disposizione.