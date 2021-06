Karl Heinz, parliamo di come la Generazione Z è chiamata a fare impresa. Come ci si sente ad essere imprenditore o c’è magari un altro termine che ti definisce meglio?

«Fare oggi l’imprenditore copre un ampio spettro di possibilità, perché non è più solo produrre beni fisici e prodotti come eravamo abituati un tempo. Il ruolo ha assunto una maggiore complessità rispetto al passato. Per me esserlo vuol dire creare valore nel mercato in modo molto trasversale e polivalente, anche attraverso un canale YouTube, o con un servizio di consulenza mirato. Vedo che oggi oltre al fare bene un certo prodotto, è fondamentale creare dei contenuti mediatici che interessino i clienti e il pubblico di riferimento».



Tu sei la seconda generazione di Ticinocom. Vedi l’evolversi della società in questo ambiente digitale in cui siamo immersi. Ma qual è la tua passione principale nel contesto in cui ti muovi?

«La mia passione principale è quella di risolvere i problemi dei nostri clienti, attraverso la digitalizzazione dei processi già esistenti. L’altra parte è quella dell’innovazione ovvero trovare nuovi business, ideare nuove soluzioni per loro o migliorare esperienze esistenti. Su questi assi si muove il mio lavoro, con grande attenzione nel provare a cambiare approccio e forma mentale».



Visto che innovare vuol dire spesso cambiare il modo di fare le cose, come riesci tu che sei così giovane a convincere e confrontarti con generazioni aziendali che non parlano esattamente il tuo linguaggio?

«È il punto nodale della questione. Devo dire che siamo da subito partiti molto innovativi. Perché da circa 20 anni in Ticinocom adottiamo la fatturazione digitale negli abbonamenti e siamo sempre stati molto digitali nei nostri processi. Nonostante questo, mi trovo spesso a dover introdurre ad alcuni dei miei colleghi di un’età diversa dalla mia quella che in azienda viene definita la «soluzione del Karl moderna e digitale». Io ho sempre preso in modo giocoso il fatto che una mia idea sia presentata così, ma ho sempre chiesto di testarla per un mese in parallelo a una soluzione più tradizionale e poi di scegliere o vedere quale percorso funzioni meglio. In questo modo, devo direi che gli attriti si sono sempre smussati, perché non sono mai stati imposti, ma nel frattempo ho consolidato le mie competenze e capacità di proporre iniziative digitali più nuove e di rottura».