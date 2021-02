Venendo all’acquisizione, è passato più di un anno dall’annuncio ufficiale, che risale all’inizio di novembre 2019. Anche perché c’è stata un po’ di ostilità da parte dell’Unione Europea, che ha richiesto a Google una particolare impegno in tema di concorrenza, ma anche un supplemento di attenzione nel proteggere la privacy degli utenti Fitbit, affinché non si usassero i dati raccolti per fini pubblicitari.



La notizia del completamento dell’acquisizione è stata diffusa sul blog ufficiale di Google e in concomitanza è giunta una comunicazione da parte di Fitbit. Entrambe le società ribadiscono che l’accordo riguarda i dispositivi e non i dati e ricordano gli impegni presi dal colosso di Mountain View che hanno convinto l’UE a dare l’approvazione. La questione che viene molto enfatizzata è che la mole di dati relativi alla salute e al benessere degli utenti Fitbit non sarà utilizzata da Google per gli annunci pubblicitari.



James Park, uno dei co-fondatori di Fitbit ha dichiarato: «Quando 13 anni fa io ed Eric abbiamo fondato Fitbit, avevamo un’idea semplice ma audace: aiutare tutti a vivere una vita più sana. Dalla spedizione del primo tracker Fitbit nel 2009 ad oggi, abbiamo venduto più di 120 milioni di dispositivi in oltre 100 paesi e la nostra missione non è cambiata. Al contrario: milioni di persone come te si sono unite a noi e hanno trasformato Fitbit in un vero e proprio movimento che può cambiare la vita. In alcuni casi, i nostri utenti ci hanno raccontato storie di come Fitbit abbia addirittura contribuito a salvato delle vite. Insieme, abbiamo accumulato 275 trilioni di passi e registrato oltre 15 miliardi di ore di sonno. La fiducia dei nostri utenti rimarrà un aspetto fondamentale e continueremo a mettere al primo posto la privacy e la sicurezza dei dati, garantendoti il controllo completo sui tuoi dati e la massima trasparenza su quali raccogliamo e perché. Google continuerà a proteggere la privacy degli utenti Fitbit e ha assunto una serie di impegni vincolanti con le autorità mondiali di regolamentazione, confermando che i dati relativi alla salute e al benessere degli utenti Fitbit non saranno utilizzati per gli annunci di Google e che verranno tenuti separati dagli altri dati degli utenti di Google. Google ha, inoltre, affermato che continuerà a consentire agli utenti Fitbit di collegarsi ai servizi di terze parti. Ciò significa che potrai continuare a collegare il tuo account Fitbit alle tue applicazioni preferite per il fitness e la salute».



Ora non resta che attendere di vedere i primi frutti di questa acquisizione. Chissà se già nel 2021 vedremo un dispositivo indossabile Made by Google.