È stato recentemente diffuso uno studio realizzato dalla società di consulenza Deloitte, intitolato in modo emblematico «Umanesimo digitale, stella polare della ripresa». L’analisi fotografa alcune tendenze e comportamenti di consumo che, per effetto dei confinamenti messi in atto in Europa, sono diventati piuttosto frequenti. In particolare, il 30% delle persone che vivono in Svizzera, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Paesi Scandinavi ha provato per la prima volta lo shopping online e l’e-banking. Il 35% di intervistati pensa che sfrutterà i canali di vendita digitali anche dopo la fine della pandemia. Il dato è ancora più significativo sulla popolazione anziana: quasi la metà (44%) dei pensionati in Europa ha usato per la prima volta le tecnologie digitali durante l’ultimo anno. Ma digitalizzare ogni esperienza non è sempre la soluzione migliore: infatti, il 41% degli intervistati ha dichiarato di preferire un mix tra online e fisico per lo shopping.



Il report Deloitte prende in considerazione anche altri aspetti della digitalizzazione oltre a quello dei pagamenti e del commercio online. Ad esempio, analizza anche la scuola e il lavoro, evidenziando come esista una diffusa preoccupazione sulla possibilità che i processi di digitalizzazione in atto siano troppo spinti e possano non considerare abbastanza l’aspetto umano nell’uso delle tecnologie. A pensarla così è il 40% degli abitanti della Svizzera, in linea con la media europea del 38%. Ma ci sono Paesi in cui il problema è ancor più sentito, come la Francia, dove quasi la metà dei rispondenti (46%) lamentano una carenza di approccio «umano-centrico». Per il futuro, quindi, si prevede che le soluzioni innovative più efficaci e funzionali saranno costituite da un mix integrato di fisico e digitale, così da preservare quell’elemento relazionale di cui sentiamo molto la necessità dopo più di un anno con serrate e confinamenti imposti.