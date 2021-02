La nuova generazione delle bilance, spesso definita «intelligente» è diventata essenziale nel monitorare il benessere del fisico. Questi piccoli gioielli, infatti, sono in grado di tracciare diversi dati del nostro corpo, come la massa muscolare e ossea. Per far funzionare tali strumenti, dopo la prima accensione, è necessario inserire i dati personali manualmente, come età, altezza e sesso. A seconda del modello, c’è un numero massimo di utenti che può memorizzare. Una volta regolati i parametri, però, il gioco è fatto: basterà salire sulla bilancia per calcolare il peso e accedere alle ulteriori funzioni.



Le bilance smart sono precise e affidabili, con uno scarto di errore davvero basso. Tra i modelli hi tech, inoltre, alcuni si possono collegare facilmente allo smartphone. Ne esistono infine varie tipologie che sono in grado di misurare il livello di glucosio o la pressione sanguigna. Vediamo ora insieme quelle più gettonate sul mercato.



Parlando di modelli, la 1byone è tra le più vendute online. Il suo design è elegante, con un vetro temperato bianco sulla pedana che è quattro volte più resistente della tipologia più comune. La Xiaomi Mi Scale è interamente realizzata in plastica resistente agli urti e fa un calcolo dello stato complessivo di salute. Anche questa si connette con lo smartphone in tempo reale. Della bilancia digitale Kamtron si apprezza la semplicità d’uso e l’ampio ventaglio di funzionalità che presenta, come l’app «Feelfit», intuitiva ed efficiente.



Per chi è più attento al portafoglio, Renpho è una delle soluzioni low cost più vendute e ha numerose caratteristiche. La misurazione accurata di 13 parametri sulla composizione corporea e un’ampia possibilità di elaborazione dei dati raccolti sono le sue funzioni di maggior rilievo. Anche la digitale Honor scale 2 possiede numerose funzioni di misurazione, coordinate da un analizzatore con applicazione per smartphone. Laica PS7002 è compatibile con Android e iOS e tutti i dati rilevati vengono immediatamente sincronizzati con l’app via Bluetooth e possono essere condivisi con chiunque.



Per chi ritiene l’affidabilità una caratteristica irrinunciabile, Eufy C1 ha una struttura stabile e sicura, per questo può essere utilizzata in autonomia da tutta la famiglia. Non ha un’app dedicata, ma può tornare utile anche ai meno tecnologici. Rowenta YD3091, poi, pesa leggermente di più della media, ma garantisce stabilità durante la misurazione. Include anche uno strumento per controllare le misure delle diverse parti del corpo, rilevabili attraverso un metro in plastica dura.



La bilancia digitale Withings Body+, infine, è in grado di effettuare l’analisi completa della composizione corporea, includendo nelle sue funzionalità i parametri essenziali. Un vero must per chi inizia una dieta e intende mantenersi costantemente monitorato.