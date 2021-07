La scarsa memoria dei dispositivi informatici, che siano computer, laptop o dispositivi mobili come smartphone e tablet, è da sempre uno dei principali problemi che tormentano i proprietari di questi device. Chi lavora con il computer, o semplicemente ama scattare molte fotografie con il proprio smartphone, si rende conto ben presto che la memoria interna non è in grado di contenere tutto il materiale che vorrebbe conservare . Per ovviare a questo problema, nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi sistemi di archiviazione attraverso strumenti esterni: dai floppy disk degli anni Ottanta alle chiavette USB dell’epoca contemporanea, fino ai più capienti hard disk esterni che consentono di archiviare centinaia di Gigabyte di documenti come foto, video, software e file di testo.

Per garantire un ottimo livello di sicurezza e scongiurare la perdita accidentale dei dati, ogni Network-Attached Storage è provvisto di alcuni slot per l’alloggiamento dei dischi fissi, che devono essere configurati tramite un sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks). I NAS si collegano alla rete tramite wi-fi, quindi permettono di gestire i dati in modo intelligente e integrato tra le varie piattaforme collegate al dispositivo. Tra le funzionalità avanzate di questi sistemi, inoltre, c’è la possibilità di utilizzarli come media center o come download station, o addirittura di creare piccoli siti web. Il NAS può quindi rappresentare la soluzione definitiva ai difetti di memoria dei tradizionali dispositivi informatici, ma può diventare anche uno strumento indispensabile per compiere operazione di condivisione e creazione di contenuti multimediali.