In questo 2021 che si sta per chiudere uno dei temi più caldi, ma anche più affascinanti, di cui molto si è letto e scritto riguarda la «corsa al turismo spaziale». A innescarla sono stati i primi voli di Virgin Galactic, guidata da Sir Richard Branson, SpaceX, fondata da Elon Musk e Blue Origin, la società aerospaziale di proprietà di Jeff Bezos. I tre multimiliardari hanno certamente contribuito a rendere molto popolare il concetto di turismo spaziale, ma la startup californiana Orbital Assembly Corporation intende spingersi oltre, grazie Voyager Station. Si tratta del primo hotel vero e proprio realizzato lontano dalla Terra e pronto per accogliere i primi turisti dello spazio a partire dal 2027.



Naturalmente, non si tratterà di una destinazione adatta a tutti i portafogli, un tratto questo che è abbastanza comune anche con i voli spaziali che al momento le società di Branson, Musk e Bezos propongono a costi nell’ordine delle centinaia di migliaia di dollari. Anche perché il solo trasporto dei moduli dell’hotel nello spazio costerà decine di miliardi di dollari. E infatti, l’azienda potrebbe far pagare 5 milioni di dollari a persona per ogni soggiorno di 3 giorni. Secondo quanto la società ha comunicato, la struttura in orbita offrirà una gravità artificiale simile a quella di Marte. Ma il comfort sarà decisamente improntato a standard di lusso terrestri con alloggi fino a 500 metri quadrati con angoli cottura, suite più intime, e, soprattutto, servizi igienici fruibili come quelli dei nostri appartamenti. La Voyager Space Station (VSS), che sarà larga 198 metri, sarà composta da due anelli collegati da raggi. Il cerchio interno sarà dotato di stazioni di attracco per gli ospiti. L’anello esterno ospiterà le camere, i ristoranti, i bar, le palestre e i laboratori di ricerca scientifica. L’hotel a energia solare quando sarà completato, avrà spazio per un massimo di 400 persone. La Orbital Assembly Corporation spera di attrarre non solo turisti ma anche scienziati, astronauti in missioni a lunga distanza e anche alcuni residenti semi-permanenti.