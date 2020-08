Lanciatissimi come la monetina di Michael Jackson in «Smooth Criminal» (tra l’altro quella scena c’è pure nel videogioco), atterriamo in questo mondo caotico e governato dalla meccanica quantistica. Sì, caotico come la traiettoria di quel... («Uccello? Aereo?») disco che ricorda un pallone da calcio, che però fluttua sul pavimento. L’Hama Hoverball è ideale per essere usato su superfici lisce ed è utile per evitare i classici danni causati dalle pallonate fuori controllo: niente graffi, niente vetri rotti, niente scrivanie buttate all’aria. E ha pure le lucine! Siamo sofisticati, qui.

Sofisticati come il caricatore a pannelli solari... il telefonone ha la batteria a terra? Eh no, non può succedere. Ecco perché ci vuole uno «Xtorm» compatibile con tutti i modelli, a prova di schizzi e resistente alle cadute. Perfetto per tutte le avventure, dalla montagna al mare, dalla capanna alpina alla spiaggia: energia extra ovunque, in qualsiasi momento e idealmente per sempre, su due dispositivi in contemporanea.

Nella «cassettina di pronto intervento» del provetto esploratore che sa sopravvivere agli ambienti più selvaggi, non possono certo mancare salviettine disinfettanti in quantità. Ma che siano quelle progettate appositamente per ripulire gli schermi di tablet e smarphone e, si raccomanda, imballate singolarmente. Le «InvisibleShield Disinfecting Wipes» hanno il loro perché.

Infine, una volta sicuri dell’energia virtualmente infinita e della pulizia a regola d’arte, non può mancare un supporto in metallo «Travel» per il vostro dispositivo. Ripiegabile e—sorpresa!—con un extra costituito dal simpatico apribottiglie «incorporato», vi permetterà di guardare finalmente lo schermo con la giusta angolazione. Che sia un film, un evento in diretta oppure la vostra serie preferita. Niente più tentennamenti o soluzioni provvisorie: durano pochi minuti e portano inevitabilmente a cadute che potrebbero mandare in mille pezzi il vostro apparecchio super smart costosissimo e nuovo di zecca.