Sono già passati 20 anni dal primo vagito di Wikipedia. Era il 15 gennaio 2001, ovvero due giorni dopo la registrazione del dominio da parte di Jimmy Wales e Larry Sanger, quando Wikipedia, così come la conosciamo ora, ha segnato il suo debutto ufficiale. Anche se va detto che il concetto di un’enciclopedia online gratuita e gestita dalla comunità era in circolazione da tempo.

Diciamo che siamo tutti parecchio debitori di questo servizio gratuito, sia per ragioni di studio e lavoro, sia per ricerche estemporanee dettate dalla curiosità, o per risolvere grandi discussioni in famiglia, o per uscire trionfatori alle serate dei quiz che ormai si tengono via Zoom.

E proprio per celebrare il suo ventesimo anniversario, ecco 10 curiosità sull’enciclopedia gratuita che in molti ignorano, ma che una testata come Mashable ha mirabilmente sintetizzato.



1. Wikipedia è uno dei 10 siti web più visitati a livello globale, ma è l’unico sito web di questa classifica, gestito da un’organizzazione no-profit.



2. Le statistiche di Wikipedia sono sbalorditive. Attualmente, ha pubblicato più di 55 milioni di articoli in 300 lingue, con oltre 280.000 redattori, che contribuiscono ad aggiornare Wikipedia costantemente. Inoltre, il servizio di Wikipedia è accessibile da 1,5 miliardi e mezzo di dispositivi unici provenienti da tutto il mondo su base mensile. Moltissime le pagine inerenti la Svizzera e il Ticino con la presenza anche della pagina dedicata ad ATED e quella dedicata al Corriere del Ticino.



3. Wikipedia si sviluppa ad una velocità di oltre 1,9 modifiche al secondo, eseguite da redattori di tutto il mondo. Quindi, in cinque minuti si effettuano 570 modifiche.



4. Ogni anno, i collaboratori di Wikipedia organizzano il più grande concorso fotografico del mondo, dal titolo: Wiki Loves Monuments. Oltre 60.000 partecipanti provenienti da oltre 40 Paesi hanno contribuito con oltre 1,7 milioni di foto a incrementare il patrimonio culturale condiviso dal 2010. Il concorso si è tento anche nel 2020, ma secondo le linee guida Covid-safe.



5. Gli aggiornamenti alle pagine Wikipedia per le destinazioni e le città di vacanza possono avere un importante impatto sul turismo, aumentando potenzialmente del 9% il numero di notti del soggiorno in quella località.



6. Nel 2017, l’astronauta Paolo Nespoli ha registrato la sua voce a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per utilizzarla nel suo articolo su Wikipedia. Grazie a Nespoli, per la prima volta sono stati realizzati contenuti nello spazio appositamente per Wikipedia. E peraltro Wikipedia può vantare anche un asteroide che porta il suo nome. Wikipedia 274301 è un asteroide della fascia principale, scoperto dall’osservatorio astronomico di Andrušivka (Ukraina) nell’agosto 2008.



7. La prima persona che ha avuto una pagina Wikipedia non è una celebrità attuale o un personaggio storico stra noto. Ma un po’ a caso, il filosofo scozzese del XVIII secolo Thomas Reid. E uno dei primi articoli di Wikipedia mai scritti è stato dedicato al barboncino standard, che oggi sul sito inglese vanta una pagina di oltre 6.000 parole.



8. Cliccando sul primo link del testo principale di un articolo di Wikipedia, e ripetendo poi il processo per gli articoli successivi, si arriverà quasi sempre a un articolo di Filosofia. Nel febbraio 2016, questo valeva per il 97% di tutti gli articoli di Wikipedia.



9. Esiste anche una linea di abbigliamento dedicata a Wikipedia, perché una casa di moda francese ha collaborato con la Wikimedia Foundation per sviluppare comode felpe con cappuccio e cappellini da baseball griffati Wikipedia.



10. Quasi 7 milioni di persone hanno sostenuto Wikipedia con una donazione l’anno scorso. Per fare un versamento detraibile dalle imposte per sostenere la fondazione che vigila su Wikimedia basta andare su: donate.wikimedia.ch/it/