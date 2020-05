Da soli o insieme a qualcuno, nella privacy della propria abitazione o in pubblico, per tre minuti o per ore. Quando è stata l’ultima volta che avete ballato? Che vi siete lasciati trasportare da una canzone o dal ritmo del vostro cuore sobbalzato alla sorpresa di aver vinto o (ri)conquistato qualcosa, raggiunto un obiettivo importante. Perché ballare è sì, espressione artistica, ma è prima di tutto un impulso naturale, un istinto primordiale, come dimostrano diversi studi scientifici. Anche se esistono vari livelli di propensione alla danza (influenzati da fattori come l’età, il codice genetico e il sesso), «siamo nati per ballare, tutti possiamo ballare, ovunque e, quando lo facciamo, ciò ha un impatto sorprendente sulla società, sul modo in cui pensiamo, sui nostri sentimenti e sulla nostra condizione fisica». Ne è convinto Peter Lovatt, psicologo ed ex ballerino, direttore del Dance Psychology Lab all’Università di Hertfordshire in Inghilterra e autore del volume The dance cure (letteralmente La cura della danza). Recentemente intervistato dal mensile Dancing Times, il «Dr. Dance» (questo il suo soprannome) ha ribadito l’importanza di ballare, per il nostro benessere. «Quando si danza entrano in gioco quattro elementi – fisico, sociale, emozionale e cognitivo – e la loro combinazione è qualcosa di veramente potente», spiega Lovatt, rilevando che «ci sono altre forme di attività fisica che attivano questi elementi, ma la maggior parte utilizza solo alcuni di essi, non tutti».

Che ci si muova a passo di danza classica, jazz, hip hop, swing o di rock ‘n’ roll, samba e merengue; che si sia dei virtuosi o dei manici di scopa, poco importa: l’importante è muoversi. Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che lasciarsi trasportare dal ritmo della musica è un toccasana per corpo e mente. Si va da un aumento della forza, della resistenza muscolare e dell’elasticità a una riduzione dei livelli di stress e depressione. Oltre a influire positivamente sull’umore e a favorire la socializzazione, ballare permette inoltre di migliorare la salute cardiaca, la respirazione e la memoria nonché di prevenire varie forme di demenza. Tra i numerosi altri benefici di questa attività fisica, vi sono anche l’incremento delle capacità cognitive e dei livelli di energia. E poi, certo, se praticata regolarmente, aiuta a perdere anche quei chiletti di troppo. La danza, in altre parole, migliora la qualità della vita.

«Non sarebbe meraviglioso se andassimo nei parchi e lì incontrassimo persone che stanno ballando e altri potessero unirsi? O al lavoro? Oggi si possono vedere video di persone negli ospedali o in strutture mediche che indossano mascherine e alla fine di un turno ballano insieme, e sorridono mentre rilasciano un po’ di stress represso. Oppure abbiamo visto filmati di anziani, o giovani, coppie o genitori con bambini che si muovono insieme. Non sarebbe meraviglioso se ballare fosse la cosa più normale del mondo?», senza pregiudizi e giudizi sociali. Questo l’auspicio del dottor Lovatt, che nel suo libro ha raccolto anche alcune testimonianze di come la danza può trasformare la vita delle persone.

Musica che scatena

Vi è venuta voglia di ballare? Allora scegliete il brano che fa al caso vostro e lasciatevi guidare da esso. Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori del Dartmouth College negli Stati Uniti ha infatti evidenziato che nel cervello musica, emozioni e movimento sono legati e controllati da circuiti comuni. Ecco spiegato perché nemmeno le persone più reticenti e introverse riescono a resistere al richiamo della musica, soprattutto se si tratta della loro canzone preferita, ritrovandosi senza quasi accorgersene a muovere il corpo o anche solo a battere il ritmo con un piede o con la mente.

«Un’impronta digitale»

Ognuno di noi balla in modo unico. Al di là delle coreografie e dei passi predisposti, ci sono delle movenze che contraddistinguono ciascun essere umano. È quanto emerso da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Jyväskylä in Finlandia recentemente pubblicato sul Journal of New Music Research.

«È come se i movimenti di una persona che balla fossero una sorta di impronta digitale», ha dichiarato Pasi Saari, uno degli autori dello studio. Un’impronta digitale che, come tale, «rimane invariata, indipendentemente dal tipo di musica che si ascolta». Insomma, dimmi come balli e ti dirò chi sei. Ora, per i ricercatori finlandesi, resta da capire se i movimenti che ci caratterizzano rimangono uguali durante il corso della vita e se esistono delle differenze culturali.

Ce n’è per tutti i gusti e piedi

La Svizzera italiana pullula di Scuole di danza, d’ogni genere, alcune delle quali durante il periodo di «quarantena» hanno proposto anche lezioni online. Per non parlare dei molteplici eventi che durante l’arco dell’anno invitano a scoprire quest’arte antica quanto l’umanità in tutte le sue sfaccettature, com’è il caso della Festa danzante. Un’arte che in tutte le sue forme e i suoi generi – sperimentale, popolare, concettuale, divertente – è da sempre fonte di emozione per tutti coloro che la vivono, siano essi esecutori o semplici osservatori (che battono i piedi al ritmo della musica).

