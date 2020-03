Viaggiare è possibile, anche dal divano di casa nostra, dove ormai da giorni la pandemia di COVID-19 ci costringe. Pronti i popcorn? Allora ecco cinque film che vi catapulteranno oltre le mura del salotto facendovi vivere storie ambientate in splendidi paesaggi per non farvii scordare la magia del viaggiare.

IN AMERICA LATINA CON «I DIARI DELLA MOTOCICLETTA» (2004)

Argentina, Cile, Perù, Colombia e Venezuela. “I diari della motocicletta” di Walter Salles vi faranno tornare negli anni ‘50, quando due baldi giovani di nome Ernesto Guevara e Alberto Granado decidono di andare alla scoperta dell’America del sud in sella alla “Poderosa”, la loro motocicletta. Il primo è ancora un ventiduenne studente della facoltà di medicina, mentre Alberto è un giovane biochimico ventinovenne che lavora in un ospedale locale. Insieme percorreranno 14.000 chilometri in otto mesi. I viaggio cambiò la vita dei due, perché permise loro di scoprire le ingiustizie sociali di una società ricca di contrasti e in continua evoluzione come quella di quegli anni. Immagini straordinarie dei luoghi realmente visitati dal giovane “Che” prima di diventare un mito.

IN KENIA CON «LA MIA AFRICA» (1985)

Il film, che porta la firma di Sidney Pollak e liberamente tratto dal diario di viaggio della scrittrice Karen Blixen, è ambientato in una delle regioni più aspre e incontaminate del continente africano: il Kenya. Paesaggi mozzafiato, tramonti rosso fuoco, natura selvaggia. E poi la meravigliosa storia d’amore tra Karen Dinesen (Meryl Streep) che arriva in Kenya nel 1914 per ritrovarvi il marito (da lei sposato senza amore) e Denys Finch-Hatton (Robert Redford), un cacciatore di elefanti. Avete in mente il significato di mal d’Africa? Quella nostalgica sindrome che colpisce chi ha auto la fortuna di visitare il Continente nero? Ecco: guardando questa pellicola rischierete pure voi il contagio immediato.

IN THAILANDIA CON «THE BEACH» (2000)

Un paradiso terrestre fatto di candida sabbia e mare cristallino. È dove vi porterà “The Beach” un film di Danny Boyle con un giovanissimo Leonardo Di Caprio. La pellicola è stata girata in Tailandia, più precisamente nelle bellissime Phi Phi Islands. Il film racconta la storia di un giovane che incuriosito dalle parole di uno strano turista decide di trascorrere la sua vita in un luogo sconosciuto ed incontaminato: la spiaggia di Maya Bay sull’isola Phi Phi Leh. Naturalmente non è tutto oro ciò che luccica, sia nella fiction, sia nella realtà. Infatti la spiaggia del film attirò talmente tanti turisti da spingere le autorità tailandesi a chiuderla nel 2018.

IN ALASKA CON «INTO THE WILD – NELLE TERRE SELVAGGE» (2007)

“Into the wild – Nelle terre selvagge” racconta la storia vera di Christopher McCandless: un giovane proveniente dalla Virginia Occidentale che subito dopo la laurea in scienze sociali abbandona la famiglia e intraprende un lungo viaggio di due anni attraverso gli Stati Uniti, fino a raggiungere le terre sconfinate dell’Alaska. Portando con sé il minimo indispensabile, Alex Supertramp, come si farà chiamare, si spingerà verso terre sconosciute, incontrando lungo il cammino diversi personaggi molto curiosi con una loro storia da raccontare. Il film diretto e prodotto da Sean Penn vi mostrerà alcuni dei paesaggi più belli degli Stati Uniti.

IN AUSTRALIA CON «TRACKS»

Per rendersi conto di quanto è meraviglioso il deserto australiano, occorre vedere Tracks, di John Curran. Tratto da una storia vera, il film porta sul grande schermo la storia di Robyn Davidson, una giovane ragazza australiana, che intraprende un percorso a piedi in solitaria che la porterà da Alice Springs all’Oceano Indiano, percorrendo oltre 2700 chilometri. Il progetto di è ambizioso e un po’ folle, soprattutto se si pensa che, salvo un fotografo che l’affianca soltanto a tratti, gli unici a farle compagnia sono quattro dromedari e un cane.

©CdT.ch - Riproduzione riservata