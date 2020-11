Concerti, letture sceniche, fiere d’arte, film e cortometraggi proposti online o in presenza, nel rispetto delle direttive sanitarie e di sicurezza. Anche questo weekend si presenta con un ampio ventaglio di eventi d’ogni genere. Come di consueto, abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette, che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.



Iniziamo dalla musica

Il tastierista Frank Salis. © Bonny B

Non arrendersi alle difficoltà: è il messaggio che portano con sé i tre concerti organizzati a novembre dal Jazz Cat Club di Ascona per un pubblico limitato a 30 persone, nel rispetto delle direttive cantonali, e dallo spirito benefico («l’intero incasso sarà devoluto agli artisti»). Fra gli artisti protagonisti l’hammondista luganese Frank Salis, che si esibirà venerdì 27 novembre alle 18.30 e alle 20.45 al Teatro Sociale di Bellinzona e sabato 28 novembre alle 20.30 al Teatro del Gatto di Ascona insieme al chitarrista Daniel Macullo alla chitarra, al batterista Marco Cuzzovaglia e al cantante Martin Lechner (iscrizioni allo 091/825.48.18 per il concerto al Sociale e qui per l’appuntamento al Gatto).

Il quartetto Anemochore.

A Lugano, venerdì alle 18.30 nell’aula magna del Conservatorio della Svizzera italiana il progetto Spazio21 del CSI propone, nell’ambito della rassegna EAR - Electro Acoustic Room di LuganoMusica, un «Microcosmo» di sonorità e una selezione di brani acusmatici della compositrice Ana Dall’Ara-Majek (iscrizioni qui).

Sabato alle 17.00 e domenica alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angioli si rinnoverà anche l’appuntamento con i Vespri d’organo: questa volta Giulio Mercati proporrà brani di J.S. Bach destinati al periodo dell’Avvento.

Segnaliamo inoltre che a Locarno venerdì 27 dalle 19.30 alle 21.30 al bar Festival andrà in scena un tributo a Pino Daniele; mentre allo Spazio Elle domenica 29 dalle 17.30 la farà da padrone la musica improvvisata con il gruppo Anemochore, ospite della rassegna Musica nel presente (iscrizioni qui).

Voglia di teatro?

L’attrice Margherita Saltamacchia.

Il Teatro Sociale di Bellinzona celebra Friedrich Dürrenmatt a 100 anni dalla nascita e a 30 anni dalla scomparsa con lo spettacolo Serata per Friedrich. Sabato 28 alle 18.30 e alle 20.45 le attrici Margherita Saltamacchia e Anahì Traversi, affiancate dal percussionista Ali Salvioni, proporranno la lettura scenica del racconto Il minotauro scritto nel 1985 (iscrizioni qui). Domenica 29 alle 15.00, invece, all’Oratorio nuova replica dello spettacolo Circocerca, con i clown, giocolieri e acrobati Luzia Bonilla e Mario Camani (iscrizioni qui).

Non mancano le proposte cinematografiche...

Una scena del docu-film «Ermitage. Il potere dell’arte». © Vladimir Drozdin

Il cartellone di eventi del Cinema Teatro di Chiasso prosegue sabato 28 novembre alle 20.30 con la proiezione del docu-film Ermitage. Il potere dell’arte di Michele Mally con l’attore Toni Servillo (iscrizioni allo 058/122.42.78). Ricordiamo inoltre che fino a domani alle 23.59 è ancora possibile vedere i film proposti da Castellinaria sulla sua piattaforma online. La cerimonia di chiusura del Festival del cinema giovane di Bellinzona, con la premiazione dei migliori titoli in concorso, si svolgerà sabato 28 alle 20.00 in diretta streaming (ulteriori info). Infine, domenica 29 alle 17.00 al Teatro San Materno di Ascona verrà presentato il cortometraggio Oltre il respiro realizzato dalla Compagnia Tiziana Arnaboldi durante il lockdown di primavera con il regista Michel Voisin e ispirato dalle parole della coreografa Charlotte Bara: «Respiriamo il mondo attraverso le nostre mani, esse traducono il pensiero più sottile per unire il fisico e lo spirito» (iscrizioni qui).

... e altri eventi

Un momento della scorsa edizione della fiera «WopArt». © Keystone/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Sabato e domenica, dalle 10.30 alle 16.00, si terranno anche le porte aperte ai Castelli di Bellinzona, per sottolineare i 20 anni dal loro inserimento fra i Patrimoni mondiali dell’UNESCO. Infine, segnaliamo che il 27 novembre aprirà ufficialmente al pubblico la quinta edizione della fiera internazionale WopArt di Lugano dedicata alle opere d’arte su carta, che quest’anno si svolgerà interamente online per un mese intero.

Scoprite di più su questi e gli altri eventi in programma fino al 4 dicembre sfogliando la rivista ExtraSette in allegato venerdì 27 novembre al Corriere del Ticino e disponibile sull'APP CdT Digital.

