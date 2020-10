Cinema? Concerto? Teatro? Se ancora non avete programmi per il weekend, abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette, che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.

Cominciamo dalle sonorità jazz rock pop

La 19.enne cantautrice Emma Nolde.

Il cantautorato ad ampio spettro sonoro la fa da padrone venerdì sera, dalle 21.30, allo Studio Foce di Lugano, dove la giovane cantante toscana Emma Nolde presenta il suo album d’esordio Toccaterra, nell’ambito della rassegna Raclette. Apre il concerto la band ticinese Sofsky, il cui repertorio spazia dall’indie al post-punk, fino al pop e al rock (prenotazioni qui). Sempre il 16 ottobre, ma alle 20.00, al ristorante La Taverna di Giubiasco si esibirà il gruppo The BeatFree; mentre domenica 18 alle 15.30 a La Filanda di Mendrisio si viaggerà a ritroso nel tempo fino al Medioevo con il concerto-racconto dei Greensleeves. Lo stesso giorno il Teatro di Banco proporrà dalle 11.00 una jazz matinée allietata da Ivano Torre alla batteria, Sandro Schneebeli alla chitarra e Andy Appignani all’hammond.

Per chi invece preferisce la musica classica

I musicisti dell’Orchestra da Camera di Lugano durante un concerto ad Ascona.

L’Orchestra da Camera di Lugano torna in scena venerdì 16 ottobre alle 20.30 nella chiesa di San Nicolao a Lugano con un concerto dal titolo promettente: Musica da brivido (iscrizioni qui). Allo stesso orario, ma nella chiesa parrocchiale di Giubiasco, è previsto il sesto e ultimo concerto della Rassegna organistica della Svizzera italiana, che vede protagonista il giovane talento Stephan Lutermann.

Nel weekend l’Orchestra di fiati della Svizzera italiana (OFSI) tornerà a suonare in pubblico, ma in versione ensemble (ottoni e percussioni), con Motown metal di Michael Daugherty e altri brani originali scritti da compositori contemporanei. Appuntamento sabato alle 20.30 al Mercato coperto di Mendrisio e domenica alle 17.00 nella chiesa di San Biagio a Bellinzona. Il 18 ottobre alle 17.00 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Sorengo invece avrà luogo il terzo concerto di Note d’Autunno affidato ai fratelli Daria e Mattia Zappa. La violinista e il violoncellista locarnesi saranno interpreti del Duo op. 7 di Kodály e della Sonata op. 73 di Ravel.

Voglia di teatro o di danza?

Una scena del nuovo spettacolo della compagnia Teatro Paravento dal titolo «I compagnia di scuola di mio figlio».

A Figino, venerdì 16 ottobre alle 20.00, prende il via la nuova stagione di eventi della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro: il primo spettacolo in cartellone è il premiato monologo Vincenzo di e con Stefano Iagulli in cui ci si interroga sulle conseguenze del bullismo (iscrizioni allo 091/995.11.28). Sabato 17 ottobre alle 20.30 l’Oratorio di Balerna farà da cornice alla prima rappresentazione di #Hashtag, la nuova commedia teatrale di Marco Capodieci, scritta e interpretata insieme a Alessandro Collovà ispirandosi alle sitcom americane (iscrizioni qui). Sempre sabato, alle 20.45, al Teatro Sociale di Bellinzona debutterà lo spettacolo Socrate e la sabbia scritto, diretto e interpretato da Ferruccio Cainero, affiancato in scena dall’artista Lorenzo Manetti. La compagnia Macondo Danza, invece, il 17 ottobre alle 20.30 allo Spazio Officina di Chiasso tornerà a proporre la premiata coreografia Playground. L’origine del movimento, rielaborata per integrarla nel contesto della mostra Donazioni II (iscrizioni qui).

Segnaliamo inoltre che la compagnia Teatro Paravento debutterà nel weekend con I compagni di scuola di mio figlio (da 10 anni), spettacolo che s’interroga sull’esistenza di uno scambio di esperienze, storie personali, elementi della propria cultura tra gli allievi delle scuole giunti da lontano o con un passato migratorio e i compagni svizzeri. Appuntamento sabato alle 19.00 e domenica alle 17.00 al Teatro Paravento di Locarno (prenotazioni: 091/751.93.53).

Egidia Bruno in scena con «Cunti di casa».

La rassegna La donna crea dell’Osa! (Organico scena artistica) prosegue con lo spettacolo Cunti di casa di e con Egidia Bruno e La Gatta Cenerentola della Compagnia Oltreilponte, in programma rispettivamente sabato alle 20.30 e domenica alle 17.00 al Teatro Oratorio di Tenero (prenotazioni qui). Domenica alle 17.00, visto «l’enorme successo» riscontrato con le prime rappresentazioni due settimane fa, la coreografia Autour du corps sarà riproposta dalla Compagnia Tiziana Arnaboldi al Teatro San Materno di Ascona, al posto del cortometraggio Oltre il respiro che viene posticipato al 29 novembre.

Non mancano le proposte cinematografiche e altri eventi

Fabiola Gianotti, già ospite a Lugano durante il Dies Academicus all’USI nel 2015. © CdT/Archivio

In agenda nel weekend anche il primo incontro del ciclo Arti liberali promosso da Lugano Arte e Cultura: sabato 17 ottobre alle 20.30 nella Sala Teatro del LAC di Lugano la direttrice del CERN di Ginevra Fabiola Gianotti e il fisico nonché scrittore Paolo Giordano dialogheranno di «scienza» in relazione alle arti sceniche, alla libertà creativa e di pensiero (iscrizioni qui). A Bellinzona, invece, piazza del Sole ospiterà fino a sabato la prima edizione della rassegna cultura Sconfinare, con show di hip hop, perfomance di arte urbana, passeggiate alla scoperta del patrimonio costruito e dibattiti con sul tema dei limiti e confini con esperti nelle più svariate discipline.

Un po’ ovunque nella Svizzera italiana si celebra la mezza stagione con mercatini, animazioni per i più piccoli e musica. A Chiasso, ad esempio, la Festa d’Autunno prevista sabato dalle 9.00 alle 18.00 in piazza Indipendenza coinciderà con la 12. Sagra cantonale del miele; mentre a Cardada, domenica dalle 10.00 alle 14.00 (se bel tempo), ACASI si esibirà a più riprese con i corni delle Alpi. Infine, ricordiamo che fino a domenica 18 ottobre il Film Festival Diritti Umani propone proiezioni a Lugano, Locarno e Mendrisio, alcune delle quali seguite da dibattiti con ospiti illustri su temi di stretta attualità.

