La maggior parte dei nostri apparecchi ci pensa ormai da sola, ma c’è sempre quell’orologio da polso che non usiamo da tempo o l’ora segnata sui displayer in macchina o sul forno a microonde, per i quali ci dimentichiamo puntualmente di aggiornare l’ora dopo che le lancette si sono spostate. Sì perché nella notte siamo passati dall’ora solare e quella legale e alle ore 2 sono diventate le 3.

Introdotta per la prima volta in Svizzera nel 1981, l’ora legale da allora entra in vigore sempre nell’ultima domenica di marzo facendosi dormire un’ora in meno. Un’ora che recupereremo il 31 ottobre, quando si tornerà all’ora solare.