Lo stop agli aggiornamenti è una questione usuale in informatica: è quello che fanno anche Apple e Google con iOS e Android. Ma cosa rappresenta concretamente? Significa che Microsoft non correggerà più le falle di sicurezza di questo sistema. Manna dal cielo per gli hacker, che si concentreranno quindi su Windows 7 per tentare di trovare nuovi modi di aggirarne i sistemi di sicurezza. Continuare ad utilizzare questo sistema significa quindi mettere in pericolo il proprio computer e i dati che contiene. Per le imprese e le amministrazioni, un computer con Windows 7 diventa quindi improvvisamente un bersaglio per i pirati informatici e l’introduzione nel sistema di un hacker rischia di contaminare tutta la rete interna di un’azienda.