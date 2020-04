Con le sue avventure sportive, le parodie di videoclip musicali, gli sketch ironici mischiati a frammenti di vita vera, l’autore e protagonista dei programmi tv Ticino estremo e Assunto, Enrico Smeraldi – Chicco per gli amici – ha conquistato in poco tempo la simpatia di decine di migliaia di followers/fan sui social e di altrettanti ammiratori nella realtà.

Il segreto del suo successo? Oltre alla simpatia e alla professionalità, la passione che mette e trasmette in tutto ciò che fa. Fin da quando a 9 anni ha ricevuto in dono il suo primo skateboard, «con cui ho sfidato tutte le collinette nei dintorni di casa», ricorda il 43.enne. Poi, poco più che un ragazzino, scopre il windsurf: «Era estate e mia mamma mi aveva mandato a cercare un lavoretto; ho collezionato un bel po’ di risposte negative finché, entrato in un campeggio, ho incontrato Thomas che mi ha assunto nella sua scuola di sport acquatici. La sua proposta ha praticamente cambiato la rotta della mia vita: ho imparato ad andare in windsurf e nel giro di qualche estate ho iniziato a gareggiare». Così, negli anni ’90 Smeraldi ha vinto i campionati russi e italiani, prima di diventare anche un professionista di kitersurf (la tavola viene trainata da un aquilone − ndr), tra i primi dieci migliori al mondo dal 2006 al 2008. Anno, quest’ultimo, in cui ha deciso di aprire il primo board shop del Ticino a Lugano. Contemporaneamente alla sua attività commerciale, ha continuato a nutrire le sue passioni, tra le quali anche quella di realizzare video. Ed è stato proprio un video pubblicato nel 2016 sul suo canale YouTube che lo ha portato a ideare e produrre programmi televisivi.

Il videoclip «Fabio Rovazzi - Tutto molto interessante (kid’s edition-versione bambini)» ad oggi ha raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni.

Il trampolino di lancio

«Avevo registrato insieme ai miei due figli una versione per bambini del videoclip della canzone Tutto molto interessante di Rovazzi – ricorda –, che nel giro di poco tempo ha raggiunto milioni di visualizzazioni, anche grazie alla condivisione del filmato da parte di Rocco Siffredi e di altri personaggi pubblici». Il video diventa virale, i «mi piace» sui suoi profili social aumentano e «due mesi dopo Matteo Pelli mi contatta proponendomi di ideare un programma per Teleticino. E così è nato Ticino estremo, trasmissione che è anche stata, diciamo, la rampa di lancio, che mi ha dato tanta notorietà e permesso di entrare effettivamente nel mondo degli influencer ticinesi». Un successo che lo ha portato a registrare una quarantina di puntate sull’arco di quattro stagioni.

Con «Ticino estremo» Smeraldi ha praticato dall’arrampicata alla corsa in alta montagna, passando dal sub e dal canyoning, fino al volo acrobatico.

E dopo essersi cimentato con tutte le discipline che si possono praticare nel cantone, Smeraldi ha pensato bene di ideare «Un Ticino estremo nelle aziende», realizzando, in collaborazione con il gruppo ImprendiTI la trasmissione Assunto. «La prima stagione ha avuto un bel successo e l’intenzione è di farne una seconda», rivela.

Nella prima puntata di «Assunto» Smeraldi ha svolto uno «stage» presso la Falconeria di Locarno.

La sua filosofia

Insomma, Smeraldi nella vita ha davvero fatto di tutto. La sua filosofia? «Piuttosto che avere un dubbio, prova e alcune volte mi ripeto anche: se qualcosa ti fa paura, allora sei sulla strada giusta», risponde. «Ed è fondamentalmente vero» aggiunge: «tutto quello che ho fatto e provato è sempre stato un po’ un azzardo, un buon azzardo. Anche quando ho aperto il negozio a Lugano l’ho fatto in piena crisi economica ed è andata bene, dato che ho portato avanti l’attività per undici anni. Ho poi deciso di chiuderlo perché era giunto il momento di farlo, di cambiare. Perché sono dell’idea che la vita è ciclica».

Oggi Smeraldi è un produttore e videomaker, con uno suo studio a Gordola. Oltre a collaborare con Teleticino, realizza spot promozionali per diverse aziende e istituzioni nonché per politici e altri personaggi pubblici, offrendo loro anche una consulenza sulla comunicazione tramite i social network e in generale. «Lavoro – tiene a sottolineare – sia davanti che dietro la telecamera».

Insieme ad altri youtuber Smeraldi ha presentato anche degli incontri pubblici incentrati sui social media. © Enrico Smeraldi

Influencer e coronavirus

Potendo tornare indietro, per quanto riguarda il fronte professionale, «non cambierei nulla», afferma Smeraldi sorridendo, anche se non è sempre facile essere un personaggio pubblico, un influencer. «Di recente – racconta – sono stato criticato per un video in cui invitavo le persone a restare a casa, data l’emergenza sanitaria: mi è stato chiesto se stessi cavalcando l’onda del coronavirus per aumentare la mia notorietà. In un’altra situazione me ne sarei fregato, ma pensare che i personaggi pubblici cerchino di lucrare su una cosa del genere mi dà fastidio. Così ho deciso di fare un secondo video per spiegare che, come tanti altri influencer, ho aderito alla campagna di sensibilizzazione cantonale».



Progetti attuali e futuri

Diversi i progetti in fermento. «Attualmente sto portando avanti la produzione di un film indipendente – fa sapere – un mediometraggio del regista Silvio Akai, con il quale avevo già collaborato l’anno scorso per il corto Salmo 23. La sua nuova opera si intitola Serpenti e, come la prima, è stata realizzata tra Locarno e Ascona». Per quanto riguarda invece il piccolo schermo, Smeraldi ha già pronte delle idee per due nuovi programmi. «Mi piacerebbe proporre una versione VIP di Ticino estremo, in cui ad ogni puntata invito un personaggio pubblico a fare delle esperienze sportive con me. Il progetto è già scritto», spiega. La seconda idea riguarda invece «un nuovo format televisivo incentrato sui castelli, ma non posso anticipare di più», premette Smeraldi, limitandosi ad aggiungere con entusiasmo: «Non vedo l’ora di mettermi all’opera, non appena sarà possibile».



Il fascino... dei numeri

In attesa che l’emergenza sanitaria rientri, il videomaker e produttore intrattiene i fan e ne conquista di nuovi proponendo loro dei giochi... matematici «Da qualche mese – racconta – sono iscritto a TikTok, un social network basato su brevi video (tra i 15 e i 60 secondi) molto meritocratico e con un’esposizione spaventosa, dove do adito alla mia passione per la matematica, coinvolgendo gli altri utenti in giochi basati sui numeri», racconta, rilevando con una certa soddisfazione che «il primo video del genere che ho postato ha raggiunto già un milione e centomila like, i miei clip registrano una media di 200-300.000 visualizzazioni e attualmente ho quasi 50.000 followers: credo di essere tra i primi tre tiktoker in Ticino».

Potete leggere l’articolo completo sull’edizione n. 16 della rivista ExtraSette, in allegato al Corriere del Ticino di venerdì 17 aprile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata