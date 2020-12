Di neve a basse quote non dovremmo più vederne nei prossimi giorni, anche se qualche fiocco potrebbe ancora cadere domani, secondo MeteoSvizzera, al di sopra dei 600-900 metri. Lo spettacolo che offre però la coltre bianca che si è formata negli scorsi giorni, è degno di nota. Ad immortalarlo, per regalarlo ai nostri lettori, è stato Bruno Pellandini, già redattore del Corriere del Ticino, nel corso di un volo nei cieli ticinesi. Sfogliate la gallery per ammirare le zone del Luganese e del Piano di Magadino