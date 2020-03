Hotelplan Svizzera ha deciso di proseguire le sue attività e di continuare a proporre viaggi alla clientela, nonostante ieri le autorità federali abbiano raccomandato di astenersi dall’andare in vacanza.

L’operatore di proprietà della Federazione delle cooperative Migros parte dal principio che Berna non abbia finora imposto un divieto di viaggio ai cittadini elvetici. Il Consiglio federale ha emanato una raccomandazione, non una proibizione, ha indicato la società in un comunicato diramato ieri sera.