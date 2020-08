C’è tanta musica ma anche tanto cinema nel finesettimana della Svizzera italiana che, nonostante le restrizioni sanitarie, pullula di eventi, ovviamente sempre promossi nel pieno rispetto delle regole anti-pandemia. Tra i principali annotiamo i concerti di due dei più qualificati esponenti della nuova scuola d’autore italiana: Patrizia Laquidara, in cui nuovo spettacolo Stanze viene proposto venerdì 7 agosto, alle 21.00 all’Agorà del LAC di Lugano (www.luganolac.ch) e Bugo, rivelazione del recente Festival di Sanremo che invece suonerà sabato 8, alle 21.00 alla Terrazza Foce, sempre a Lugano (www.prenota.lugano.ch).

Ma non solo: gli amanti del blues, potranno gustare venerdì 7 agosto (ore 21.30) in piazza Manzoni a Lugano lo scatenato show del chitarrista e cantante Zach Prather, al Sascha’s Blues Bar di Ascona l’esibizione di Marco Marchi e, contemporaneamente, in piazza Grande a Locarno al ritorno del talentuoso virtuoso della «slide» Joe Colombo. Gli appassionati della world music potranno assistere sabato 8 (ore 21.00) al LAC ad un’esibizione di Lucia De Carvalho mentre, se le vostre corde vibrano con la musica classica da non perdere, a Gentilino nella chiesa di S. Abbondio ad un concerto del Sestetto d’archi Linz.

Il sestetto d’archi Linz.

Sul fronte cinematografico prosegue il LXXIII Film Festival di Locarno che, nonostante l’assenza delle proiezioni in piazza Grande offre un succulento programma sia online sia nelle dale del GranRex, PalaCinema e PalaVideo. (programma e prenotazioni su www.locarnofestival.ch). Non va inoltre dimenticato il vivace programma delle proiezioni all’aperto di «Cinema a Castelgrande» a Bellinzona, del LongLake Festival di Lugano, ma anche nel suggestivo scenario della Diga del Luzzone in Valle di Blenio.

Arianna Porcelli Safonov.

Due invece le segnalazioni teatrali: le repliche de Il Tempo di Vivere, il nuovo varietà dell’Accademia Teatro Dimitri a Verscio e il Riding Tristocomico di Arianna Porcelli Safonov, venerdì sera alla Terrazza Foce di Lugano.

Scoprite di più su questi e gli altri eventi in programma fino al 14 agosto sfogliando la rivista ExtraSette in allegato venerdì 7 agosto al Corriere del Ticino. Per inserire nell’agenda di ExtraSette un concerto, uno spettacolo, un incontro letterario, una conferenza o segnalare un’altra iniziativa culturale vi invitiamo a scrivere a extra@cdt.ch.

