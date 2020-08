Se ancora non avete deciso che fare nel weekend, abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.

Cominciamo dalla musica classica

Venerdì 28 agosto si rinnova l’appuntamento con la Rassegna organistica della Svizzera italiana (ROSI): a dare il «la» alla sesta edizione alle 20.30 nella chiesa di S. Martino a Soazza è l’organista Roberto Padoin. Sempre venerdì l’aperitivo musicale di Bellinzona after work viene insaporito dalle note classiche e contemporanee dell’United Soloists Orchestra, in scena alle 18.30 in piazza Collegiata (se piove, evento annullato). Si tratta della prima tappa di un mini-tour ticinese che vedrà la formazione sinfonica, composta da giovani talenti attivi in orchestre di fama mondiale, esibirsi anche ad Ascona sabato 29 agosto alle 18.00 alla Fondazione Majid nell’ambito del finissage della mostra di Dondé (iscrizioni qui) e, condizioni meteo permettendo, domenica 30 agosto alle 10.30 a Lugano al boschetto del Ciani, affiancata da Elisa Netzer all’arpa ed Ekaterina Valiulina al violino. Venerdì e sabato, alle 21.00, in piazza Luini davanti al LAC è previsto anche il ritorno in scena dell’Orchestra della Svizzera italiana. In programma la sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvořàk e l’ouverture dell’opera Guglielmo Tell di Rossini (prenotazioni e info in caso di maltempo qui).

«L’orchestra si trasforma» è il titolo del concerto dell’Ensemble del CSI, in programma domenica.

Domenica 30 agosto, invece, l’Ensemble del Conservatorio della Svizzera italiana, diretto da Francesco Bossaglia, si cimenterà alle 19.00 nell’aula magna del CSI a Lugano con una selezione di brani scritti per orchestra sinfonica nella trascrizione per ensemble da camera (posti limitati, iscrizioni qui).

Ricordiamo inoltre che il Museo Vela di Ligornetto ospita venerdì 28 il prologo del pellegrinaggio artistico La Via Lattea 17, con l’esecuzione alle 17.00 (e alle 19.30 in replica) delle tredici Barcarolles di Fauré da parte del pianista Jean-Philippe Collard. Recital i cui biglietti sono già tutti esauriti ma che verrà riproposto anche sabato 29 e domenica 30 agosto alle 20.00 nella chiesa del collegio Papio di Ascona (anziché sul lungolago, come inizialmente annunciato) quale anticipazione delle Settimane Musicali, previste a settembre.

La cantante Annamaria Musajo.

Per chi invece preferisce le sonorità jazz rock pop

La prima edizione del Cima Norma Art Festival – il cui tema è «Naufragi e visioni» – prosegue fino al 30 agosto con un programma ritoccato a causa delle previsioni meteo avverse. La serata-evento alla diga del Luzzone è stata infatti anticipata a questa sera (giovedì 27), mentre si conferma per venerdì 28 agosto alle 20.00 il concerto del gruppo Le Pot negli spazi dell’ex fabbrica dolciaria Cima Norma a Torre-Blenio (anziché alla diga del Luzzone) all’insegna dell’improvvisazione fra free jazz e industrial (qui il programma completo della rassegna). Sono stati invece rinviati a data da definirsi i concerti di E... state a Locarno che erano stati annunciati per venerdì e sabato sera in piazza Grande. Sulle rive del Verbano nel weekend è comunque protagonista: il 28 agosto dalle 20.00 alle 22.00 appuntamento al Bar Festival di Locarno con i Magic Sound (hard rock); mentre al Saschas Blues Bar di Ascona dalle 19.00 alle 21.30 si esibiscono i DimeBlend con Max Frapolli & Chiara Ruggeri e The Southern Sound Movement per una serata a tinte blues, rock e pop. Il locale asconese ospiterà inoltre sabato 29 alle 21.00 Bat Battiston & Marco Marchi (blues). Sempre sabato alle 21.00, ma al Centro civico di Gorduno, il gruppo Ajelé accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale a ritmo di folk (se piove, concerto annullato).

Il cantante Daniele Ronda.

Segnaliamo poi che il Murrayfield Pub di Chiasso propone un venerdì sera all’insegna del pop/folk con Daniele Ronda e la sua band, in scena dalle 22.00. Sempre a Chiasso, ma domenica 30 agosto alle 10.30, il Mendrisiotto Jazz Club ospiterà all’Hotel Touring la cantante italiana ma argentina d’adozione Annamaria Musajo per una jazz matinée che spazierà dal tango alla canzone francese fino al jazz manouche e che la vedrà affiancata dal chitarrista Pierluigi Ferrari e dal fisarmonicista Danilo Boggini.

La musica popolare latinoamericana la farà invece da padrone a Lugano, dove sabato 29 agosto alle 22.00 in piazza Manzoni, nell’ambito del LongLake Festival, si esibirà la cantautrice Rossana Taddei.

Una scena di «Omnia Tempus Habent». © Accademia Teatro Dimitri

Voglia di teatro?

Appuntamento venerdì alle 20.30 al teatro Dimitri di Verscio per la première di Omnia Tempus Habent, lo spettacolo di fine formazione degli studenti del terzo anno Bachelor dell’Accademia Teatro Dimitri. Spettacolo di physical theatre che trae ispirazione dal terzo capitolo del libro dell’Ecclesiaste nell’Antico Testamento e che sarà replicato allo stesso orario sabato 29 agosto (prenotazioni qui). Sempre sabato, il Cima Norma Art Festival ospiterà alle 19.30 e alle 21.00 negli spazi dell’ex fabbrica di cioccolato a Torre-Blenio gli spettacoli Chiare fresche e... tempestose acque del danzatore Gabriel Obergfell, con musiche di Simon Berz, e Mare morto di Simone Gandolfo con Mirko D’Urso (foto) che dà voce alla tragedia dei migranti che affrontano il mar Mediterraneo. Conclude la rassegna, domenica 30 agosto alle 20.30, la lettura scenica de Il fondo del sacco di Plinio Martini a cura dell’attrice Margherita Saltamacchia, con l’accompagnamento musicale di Daniele Dell’Agnola (ulteriori info qui). Condizioni meteo permettendo, in piazza Manzoni a Lugano domenica alle 20.30 si ride con il comico Giovanni Vernia, protagonista di uno «one man show» fatto di storie, aneddoti, parodie, gag e buona musica.

Souvenirs e Una fiaba dalla cassa magica sono invece gli spettacoli proposti dalla compagnia Pas de deux a La Fabbrica di Losone rispettivamente venerdì 28 alle 19.30 e domenica 30 agosto alle 11.00 (iscrizioni: 079 475 19 60).

Non mancano le proposte di cinematografiche

Segnaliamo infine che, viste le previsioni meteo avverse, le proiezioni del film Tenet di Christopher Nolan previste venerdì e sabato alle 21.00 nel parco di Villa Argentina a Mendrisio si terranno Cinema Multisala Teatro al posto di quelle di Onward. Sempre venerdì 28 agosto alle 21.00, ma a Torre-Blenio, il Cima Norma Art Festival propone negli spazi dell’ex fabbrica di cioccolato la visione alle 21.00 del cortometraggio Le tempestaire di Jean Epstein e alle 21.30 del documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, vincitore nel 2016 dell’Orso d’oro a Berlino.

Il Lido di Lugano immortalato da Vincenzo Vicari. © Archivio storico Città di Lugano

Altri eventi

Il Palazzo dei Congressi di Lugano ospiterà venerdì 28 agosto alle 18.30 la presentazione del progetto Vincenzo Vicari fotografo. Il Ticino che cambia – coordinato dalla Divisione cultura della Città di Lugano e curato da Damiano Robbiani – con proiezione del documentario Vincenzo Vicari. Il fotografo e la sua città (1995) di Romano Venziani e di due brevi filmati di Vicari sul Corteo della vendemmia del 1943 e sulla ferrovia Lugano-Cadro-Dino e l’ultimo tram sul lungolago.

Sabato, invece, la rassegna Incontra uno scrittore al parco promossa dalle Biblioteche cantonali ospiterà il giornalista Andrea Bertagni e l’ex consigliere di Stato Paolo Beltraminelli che condivideranno con il pubblico quanto visto e vissuto durante l’emergenza sanitaria. Appuntamento alle 18.00 al parco Ciani (se piove, nella Sala Tami della Biblioteca cantonale di Lugano; posti limitati).

