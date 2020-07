Tra i festeggiamenti per il primo agosto, i concerti e gli spettacoli per tutti i gusti e ogni età, sono numerosi gli eventi che animano il weekend. Abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.

Il cantautore Simone Cristicchi.

Cominciamo dalle sonorità jazz rock pop

A Lugano prosegue il tour sonoro attraverso il mondo proposto dalla rassegna LAC en plein air. Venerdì 31 luglio alle 21.00 lo spazio Agorà del centro culturale ospiterà il concerto del quartetto A Love Supreme, che amalgama brani della compositrice e naturalista tedesca Hildegard Von Bingen a quelli di J.S. Bach e al jazz di John Coltrane (iscrizioni qui). In piazza Manzoni, invece, venerdì 31 luglio alle 21.30 e domenica 2 agosto alle 20.30 Blues to Bop proporrà i concerti di Freddie & The Cannonballs e rispettivamente Bat Battiston. Sempre domenica, ma alle 21.00, sarà ospite del LongLake Festival anche Simone Cristicchi. Il cantautore, scrittore e attore teatrale italiano, vincitore nel 2007 di Sanremo con la canzone Ti regalerò una rosa, si esibirà alle Terrazze Foce in un concerto che lo vedrà alternare brani che hanno contraddistinto la sua carriera a monologhi (posti limitati, prenotazioni qui).

La rassegna E... state a Locarno vedrà invece protagonista venerdì sul palco di piazza Grande il batterista Mauro Pesenti e il suo trio, affiancati dalla cantante Ivana Vanoli in una doppia esibizione tra jazz e blues, alle 18.00 e alle 20.30. Sfumature di blues la faranno da padrone, sempre il 31 luglio, anche ad Ascona, con i concerti di The Jim Dandies alle 19.30 al ristorante La Curt Bandida (iscrizioni: 091/791.28.28) e di Enrique Parra & Max Dega band alle 21.00 al Sascha Blues Bar. Qui, sabato 1. agosto e domenica 2 agosto alle 19.00 si esibiranno anche l’Henry’s Blues Duo e Harmonic Slim & Val Bonetti. Sabato alle 18.00 e domenica alle 19.30 al New York Bar torneranno invece in scena i The Jim Dandies.

Il gruppo Instant Karma.

Segnaliamo inoltre che venerdì, nell’ambito di Bellinzona after work, l’ormai consueto appuntamento con Estate in Città, in piazza Teatro alle 18.00 si esibiranno gli Instant Karma con un tributo a John Lennon che spazia tra vari generi che il poliedrico artista ha sperimentato durante la sua carriera, sia come solista sia nei Beatles. Segnaliamo che nell’occasione il Teatro Sociale apre le sue porte al pubblico; mentre in piazza Indipendenza l’aperitivo sarà allietato dalle 18.00 alle 21.00 da brani hip hop, reggaeton ed R&B proposti da DJ KD, alias Davide Giammalva.

Per chi invece predilige la musica classica

Appuntamento domenica 2 agosto a Lugano, dove, nell’ambito del LongLake Festival, prenderanno il via alle 10.30 le matinée Aulos: il quartetto Accademia Ensemble allieterà il pubblico con un intreccio di giochi e intrighi sonori tra archi e clavicembalo. Alle 21.00, invece, nello spazio Agorà del centro culturale si esibirà l’AleaEnsemble. Ospiti di LAC en plein air i violinisti Fiorenza De Donatis e Andrea Rognoni, il violista Stefano Marcocchi e il violoncellista Marco Frezzato eseguiranno su strumenti originali una selezione di pagine di Mozart, Boccherini e Beethoven (iscrizioni qui).

Gli studenti dell’Accademia Teatro Dimitri di Verscio. © Olmo Rooster

Dalla musica al teatro

Ad Ascona la vigilia del Natale della Patria è animata dalle più belle canzoni dei musical Mamma mia e Sister act messe a confronto in un concerto-spettacolo intitolato Music-All. Show proposto dall’Associazione Manifestazioni Ascona e che vede interpreti in piazza alle 21.15 gli studenti della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi. Sempre venerdì 31 luglio ma alle 20.30 a Lugano il boschetto del parco Ciani farà da cornice allo spettacolo per tutta la famiglia Cappuccetto Rosso + o - (più meno che più) messo in scena dalla compagnia Viandanti Teatranti nell’ambito del LongLake Festival. Nel Parco del clown a Verscio, invece, venerdì alle 20.30 e sabato 1. agosto alle 18.00 verrà presentato Il tempo di Vivere, varietà poetico, a tratti agrodolce, che unisce clownerie, danza, musica e acrobazie. Spettacolo diretto da Masha Dimitri e portato in scena dagli studenti del secondo anno del Bachelor of Arts dell’Accademia Teatro Dimitri. I giovani partecipanti della colonia Lazzi di Luzzo promossa dai Giullari di Gulliver presenteranno invece nel weekend Hipopotomonstrosesquipedaliofobia (ovvero la paura di pronunciare le parole lunghe), scritto e diretto da Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato. Appuntamento il 31 luglio alle 21.00 in piazzale alla Valle Mendrisio (se piove, al Mercato coperto) e domenica 2 agosto alle 21.00 al Parco delle Gole della Breggia - Saceba.

© CdT/Archivio

Voglia di cinema open air?

A Lugano venerdì 31 luglio alle 21.30 alla foce del Cassarate si rinnova l’appuntamento con i cortometraggi selezionati dall’associazione REC nell’ambito di LongLake Festival - Cinemarittima. Il boschetto del parco Ciani farà da cornice sabato 1. agosto e domenica 2 agosto alle 21.00 alle proiezioni dei film d’animazione La Gabbianella e il Gatto e Persepolis.

Infine, segnaliamo che al Castelgrande di Bellinzona verrà proposta la visione di Odio l’estate, venerdi alle 21.30, e Bad boys for life, domenica alle 21.30 (prenotazioni qui).

