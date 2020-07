Concerti, spettacoli teatrali per tutta la famiglia ma anche letture sceniche, film da vedere sotto il cielo stellato e molto altro ancora. Il weekend alle porte si presenta ricco di eventi e, come di consueto, abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.

Il palco del «LongLake Festival» in piazza Manzoni a Lugano.

Iniziamo dalle sonorità jazz, rock pop

Il cartellone del LongLake Festival a Lugano propone come sempre tanta musica di ogni genere. A partire dall’indie rock pop della cantautrice ticinese Charlie Roe, in scena in piazza Manzoni venerdì 17 luglio alle 21.30. Sabato 18 luglio alle 21.00, invece, in piazzetta San Carlo l’Orchestra Mandolinistica di Lugano interpreterà musiche popolari dal mondo, con replica domenica 19 alle 20.30 in piazza Municipio a Paradiso. Sempre domenica alle 20.30 ma in piazza Manzoni a Lugano, la faranno da padrone le atmosfere latinoamericane proposte da Raissa Avilés, Pedro Martinez-Maestre e Alix Logiaco con il progetto Verso Suelto, che declina la carica poetica di boleros e rancheras attraverso il linguaggio del jazz. Progetto musicale che la sera precedente, sabato 18 luglio alle 21.00, viene presentato anche nella piazza del Centro sociale di Vacallo (se piove, nell’aula magna delle Scuole elementari, prenotazioni: 091/695. 27.00).

I Verso Suelto.

Sempre a Lugano, sabato alle 19.30, nell’ambito del Buskers Festival, si esibirà al boschetto del parco Ciani il duo EELL SHOUS, abile nell’utilizzo del beatbox, del campionatore e del lessico ritmico. Per assistere alla performance è necessario iscriversi qui; mentre è già sold out da giorni il concerto spettacolo La gioia delle infradito - «Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi» dei Camillas dedicato al compianto Mirko Bertuccioli, in arte Zagor Camillas. Tutti gli eventi del Lugano Buskers Festival potranno comunque essere seguiti in diretta streaming.

Da Lugano ci spostiamo a Castel San Pietro, dove venerdì 17 alle 20.30 alla Masseria Cuntitt è previsto il concerto conclusivo della rassegna Suoni d’acqua dal titolo CheRoba in due: nell’occasione il clarinettista Marco Santilli e il fisarmonicista Ivan Tibolla uniscono musica e letteratura, spazio e tempo, sintetizzando diversi generi, folclore e jazz, improvvisazione e formazione classica (posti limitati, prenotazioni allo 091/646.66.50).

Marco Marchi & The Mojo Workers.

Nel Sopraceneri, la colonna sonora di Bellinzona after work, rassegna di Estate in Città a Bellinzona, fa scattare il fine settimana al ritmo del rock’n’roll anni ’50-’60, proposto venerdì dalle 18.00 alle 21.00 in piazza Collegiata dalla storica band ticinese Ethica; mentre in piazzetta Teatro l’aperitivo, dalle 18.00, è accompagnato dai suoni underground di Dj Stevie e nell’occasione il Teatro Sociale apre le sue porte al pubblico.

Ad animare piazza Grande a Locarno sono invece i Magic Blues summer concert proposti da Vallemaggia Magic Blues: venerdì alle 18.00 sono in scena Marco Marchi & Mojo Workers Trio, seguiti alle 20.30 dai Woamp; mentre sabato 18 luglio si esibiranno alle 18.00 i cantanti e chitarristi Francesco Piu e Cek Franceschetti e alle 20.30 il gruppo SuperDownHome. Sempre a Locarno, ma al bar Festival, venerdì e sabato, dalle 20.00, la fanno da padrone le sonorità rock blues proposte rispettivamente dal Trio Lupo e dal Marco Terminio trio.

Il violoncellista Mattia Zappa.

Per chi invece preferisce la musica classica

Doppio appuntamento con il Sobrio Festival nel weekend. Il primo, sabato alle 18.00 nella chiesa di San Lorenzo, vedrà protagonista il violoncellista Mattia Zappa, interprete di una selezione di pagine di J. S. Bach. Il secondo concerto, domenica 19 luglio alle 11.00 nel giardino di Casa Mahler, sarà improntato su brani di Mozart e Poulenc eseguiti dai clarinettisti Jonas Morkūnas e Julija Vrabec (posti limitati, prenotazioni allo 079/481.41.61). A Lugano, invece, ad animare la rassegna LAC en plein air, sabato 18 alle 21.00 nell’Agorà del Centro culturale, sarà il liutista Luca Pianca, Premio svizzero della musica 2018 (prenotazioni qui). Sabato, inoltre, prenderà il via la 24. edizione di Ticino Musica: a dare il «la» al Festival alle 21.00 in piazza Manzoni sarà il Trio Bellevue, composto dalla violinista Veronika Miecznikowski, dal violoncellista Sandro Meszaros e dal pianista Andrea Jermini. I quali, nonostante la giovane età, hanno già ottenuto importanti riconoscimenti e nell’occasione interpreteranno pagine di Mozart e Haydn. Il primo dei concerti della serie Grandi Maestri vedrà invece protagonista, domenica 19 luglio alle 21.00 nella chiesa di San Carlo Borromeo, il chitarrista Pablo Márquez, con un programma che spazierà da Bach al Novecento.

Nell’ambito del LongLake Festival, invece, domenica alle 10.30 al boschetto del parco Ciani matinée con Andrea Mascetti al violino e Marco Squicciarini alla chitarra, interpreti di pagine di Manuel de Falla, Ástor Piazzolla e Stéphane Grappelli.

«En derangement» è la prima creazione della Compagnie du Petit Monsieur, ospite del «Buskers Festival».

Dalla musica al teatro

La compagnia Teatro Paravento propone venerdì 17 alle 20.40 in vicolo G. B. Clerici a Meride, nell’ambito dell’iniziativa solidale Cibo per l’anima, lo spettacolo giullaresco sul ruolo del buffone nell’opera di Shakespeare dal titolo Di Matti, di William e altre divagazioni (iscrizioni: post@dracksache.ch) Spettacolo che verrà replicato sabato 18 luglio alle 21.00 sul piazzale delle Scuole di Preonzo nell’ambito della rassegna Di piazza in piazza - Si alza il sipario sui quartieri di Bellinzona.

Segnaliamo inoltre che nel weekend entra nel vivo la seconda edizione di Vasi comunicanti, il festival di teatro, cultura e territorio tra «nuove» frontiere curato da Karakorum Teatro e Fondazione Claudia Lombardi che anima Lugano e Morcote, oltre a Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa. Le residenze artistiche che hanno inaugurato il festival il 12 luglio sfociano ora nella lettura scenica delle Storie di lago raccolte e trascritte durante le stesse. Doppio appuntamento dunque domenica 19 luglio alle 13.00 al boschetto del Ciani a Lugano e alle 18.00 in riva dal Garavell a Morcote, dove fino al 24 luglio autori e attori condivideranno quotidianamente diversi racconti lacustri, sempre alle 18.00. Sempre al parco Ciani di Lugano il Buskers Festival propone venerdì 17 e sabato 18 luglio, alle 20.30, gli spettacoli burleschi Deux Secondes! e En derangement, in cui la Compagnie du Petit Monsieur esplora in scena i tempi moderni, tra incongruenze e circostante banali (iscrizioni qui). Domenica 19, invece, sempre alle 20.30 la Compagnia Grande Giro presenterà L’ultimo eroe (dai 12 anni), tragicommedia epica scritta e interpretata da Daniele Bianco. Venerdì alle 21.00 la piazza del Centro sociale di Vacallo (se piove, l’aula magna delle Scuole elementari) fa da cornice allo recital Dimenticando Gaber, da testi di Luporini-Gaber, con Emanuele Santoro e l’accompagnamento musicale di Claudia Klinzing (prenotazioni: 091/695. 27.00)

Un grande schermo a cielo aperto.

Voglia di cinema sotto le stelle?

Il Capriasca cinema open air, propone venerdì 17 e sabato 18 luglio, alle 21.15, al campo Giascion di Tesserete la visione di Il diritto di opporsi e rispettivamente Dolittle. Sempre alle 21.15, venerdì sul piazzale delle Scuole elementari di Muzzano la rassegna Cinema e stelle prevede la proiezione di L’ufficiale e la spia. A Lugano, invece, venerdì 17 luglio alle 21.30 alla Punta Foce si rinnova l’appuntamento con i cortometraggi selezionati dall’associazione REC nell’ambito del LongLake Festival. Segnaliamo inoltre che sempre venerdì, alle 21.00, nell’ambito della rassegna Torniamo al cinema! al Palacinema di Locarno verrà proposta la visione di opere realizzate da insegnanti e studenti del Conservatorio internazionale di Scienze Audiovisive (CISA): in particolare, verranno proiettati Alors recherche di Vittorio Castellano, Infiniti passi di Reto Gelshorn, Red Velvet di Carlo Bianchi e di Sospeso di Ares Barella. Per la serie Estate insieme al cinema open air, domenica 19 luglio alle 21.15 alle cave di Arzo (se piove, al Centro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio) si potrà vedere Jumanji next level (prenotazioni qui).

Scoprite di più su questi e gli altri eventi in programma fino al 24 luglio sfogliando la rivista ExtraSette in allegato venerdì 17 luglio al Corriere del Ticino. Per inserire nell’agenda di ExtraSette un concerto, uno spettacolo, un incontro letterario, una conferenza o segnalare un’altra iniziativa culturale vi invitiamo a scrivere a extra@cdt.ch.

