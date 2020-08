Molti e variegati gli eventi e le iniziative culturali che animano il weekend alle porte. Come di consueto, abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.

Cominciamo dalle sonorità jazz rock pop

Venerdì 21 agosto alle 18.00 si rinnova l’appuntamento con Bellinzona after work: la rassegna di Estate in Città vede tornare in scena il gruppo Folk & Grott in piazza Gabuzzi. Venerdì aperitivo musicale anche ad Ascona, dalle 18.30 alle 20.00, al Bistrot del cinema Otello con il trio dell’hammondista ticinese Frank Salis per l’occasione arricchito dalla presenza della cantante Denise Gordon (prenotazioni allo 091/791.51.57). A Locarno, invece, JazzAscona dà il proprio contributo al cartellone di E...state a Locarno proponendo in piazza Grande un doppio concerto giornaliero nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 agosto. Protagonisti, alle 18.00 e alle 20.30, in ordine alternato nelle due sere, il giovane gruppo francese soul-blues Miss Bee & The Bullfrogs trascinato dalla voce e dal sax della sua leader, Maëlys Baey, allieva di Sax Gordon (con cui si è più volte esibita, anche ad Ascona) e il trio della chitarrista svizzera Eliane Amherde il cui sound di matrice jazz è fortemente influenzato dalla musica africana e latina.

La sassofonista Maëlys Baey. © Alain Forgeron

Note jazz, ma non solo, animano anche Lugano: in piazza Manzoni venerdì alle 21.30, ad esempio, il Malena Trio allieterà il pubblico del LongLake Festival con un’esibizione in cui il tango incontra le sonorità jazz; mentre sabato 22 agosto alle 22.00 il quartetto Joey Blue It darà vita a un concerto che spazia dal rhythm & blues al soul, dal rock‘n’roll allo shuffle, passando per il funk, lo swing e il delta blues. Domenica alle 20.30, invece, saranno protagonisti sul palco cittadino Max De Bernardi & Veronica Sbergia con un concerto in equilibrio tra storie e musica roots americana.

Gianluca Picariello, in arte Ghemon.

Sempre il 23 agosto, ma alle 21.00, la Terrazza Foce ospiterà il concerto di Ghemon, tra i più talentuosi e apprezzati artisti della scena hip hop. Classe 1982 e attivo musicalmente da oltre un ventennio, Gianluca Picariello negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile, caratterizzato da temi profondi e rime molto curate sotto l’aspetto lessicale, mescolando il rap al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana e trasformandosi in originale punto di incontro tra la tradizione hip hop e quella cantautorale.

La serata inaugurale della prima edizione del Cima Norma Art Festival sarà invece contraddistinta da note post punk, con il concerto venerdì alle 21.00 all’ex fabbrica di Cioccolato di Torre-Blenio del gruppo Peter Kernel.

Per chi invece preferisce la musica classica

Il clarinettista Fabio di Casola.

Prosegue venerdì 21 agosto alle 20.30 al Museo d’arte di Mendrisio la stagione di Musica nel Mendrisiotto con l’esibizione nel chiostro dei serviti (in caso di cattivo, nella chiesa di San Giovanni) del quintetto composto dal clarinettista Fabio Di Casola, dai violinisti Teira Yamashita e Andrea Mascetti, dalla violista Giulia Wechsler e dalla violoncellista Alessandra Doninelli. In scaletta una selezione di pagine di Mozart e von Weber. Segnaliamo inoltre che domenica 23 agosto, alle 10.30, al boschetto del parco Ciani a Lugano (se piove al Teatro Foce) avrà luogo il concerto finale della masterclass The Art of Cello condotta da Christian Bellisario: i giovani partecipanti si cimenteranno con brani per violoncello e pianoforte di Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Lalo, Saint-Saëns, Rachmaninov e di altri grandi compositori.

Voglia di teatro?

Nell’ambito di LAC en plein air, lo spazio Agorà del centro culturale di Lugano fa da cornice venerdì 21 agosto alle 21.00 a una lettura scenica di alcune delle più belle pagine del Decameron di Boccaccio. A proporla è Mirko d’Urso, attore e «anima» del Centro Artistico MAT di Lugano, affiancato da uno dei personaggi più interessanti della nuova scena drammaturgica italiana, Tindaro Granata, e dalle sonorità elettroniche di Stone Leaf. Sempre all’Agorà del LAC sabato 22 agosto alle 21.00 è previsto un incontro con i membri della Compagnia Finzi Pasca che, in attesa dell’apertura della nuova stagione artistica di Lugano Arte e Cultura con lo spettacolo Luna Park – come un giro di giostra, dialogheranno con il pubblico di progetti passati, presenti e futuri. Per entrambi gli eventi è necessaria la prenotazione qui.

Flavio Sala nei panni di Roberto Bussenghi, protagonista insieme a Loris J. Bernasconi della serie «Frontaliers».

Alla Terrazza Foce (se piove al Palacongressi), invece, sabato 22 agosto alle 21.00 sarà in scena Flavio Sala con uno show di cabaret tra gag, imitazioni e canzoni proposte con l’accompagnamento musicale di Moreno Bertazzi. Ad affiancarlo in scena anche una «guest star»: Barbara Buracchio nel ruolo di Amèlie, l’eterna innamorata della guardia di confine Loris Bernasconi (prenotazioni su www.prenota.lugano.ch). La stessa sera alle 20.30 farà tappa al Teatro Dimitri di Verscio Only Bones, la nuova produzione pluripremiata della compagnia di teatro di movimento Kallo Collective. In scena Thom Monckton usa la manipolazione del corpo e un approccio contemporaneo alla clownerie per creare un originale show di teatro di movimento, la cui eccentrica estetica low-tech prevede un interprete, una luce, nessun testo, nessuna narrazione, nessun set ed un palcoscenico di poco più di 1 metro quadrato. Sul quale tutto può accadere.

Eleonora Savini e Federica Vecchio protagoniste di «Pizz’n’Zip».

Nel finesettimana entra nel vivo il 22. festival internazionale di teatro con figure Il castello incantato con due spettacoli a Minusio. Venerdì 21 agosto alle 21.00 sul Lungolago Portigon Eleonora Savini e Federica Vecchio mettono in scena Pizz’n’Zip. Un concerto scenico in cui violoncello, violino, canto interagiscono con oggetti che diventano attori e danzatori. Domenica 23, sempre sul Lungolago Portigon, ma alle 18.00, la compagnia italiana C’è un asino che vola presenterà Sacco vuoto, sacco pieno, ovvero le avventure di Pepe e Ciro, due poveri contadini che si trovano a dover combattere contro il famigerato Mostro Pizzone. Se brutto tempo, per entrambi gli spettacoli l’appuntamento sarà al Teatro Oratorio di Minusio. Infine, segnaliamo che sabato 22 agosto alle 21.00 nell’Antico convento di Monte Carasso il Teatro dei Fauni porterà in scena storie e leggende di una volta nell’ambito del progetto Anime e sassi.

Se siete indecisi sul da farsi, magari vi può interessare...

Lo scrittore Andrea Fazioli. © CdT/Gabriele Putzu

Il reading poetico di Marko Miladinovic nell’ambito della serata inaugurale – venerdì 21 agosto alle 19.30 – della prima edizione del Cima Norma Art Festival all’ex fabbrica di cioccolato di Torre-Blenio. Festival che sabato 22 agosto alle 19.30 proporrà un incontro con lo scrittore ticinese Andrea Fazioli, che parlerà del romanzo L’arte del fallimento, con l’accompagnamento musicale di Alan Rusconi. Al boschetto del parco Ciani di Lugano, invece, riflettori puntati su «COVID, economia e prospettive future», tema della conferenza proposta venerdì 21 agosto alle 18.00 da Lugano Living Lab.

Per la serie Incontra uno scrittore al parco, sempre venerdì ma alle 18.15 la Biblioteca di Locarno ospiterà nel giardino adiacente (se piove, nei suoi spazi interni, posti limitati) Matteo Ferrari e Mattia Pini, insegnanti e ricercatori formatisi all’Università di Friburgo, che presenteranno la loro edizione critica e commentata – dal punto di vista letterario, linguistico e antropologico – de Il fondo del sacco di Plinio Martini.

Scoprite di più su questi e gli altri eventi in programma fino al 28 agosto sfogliando la rivista ExtraSette in allegato venerdì 21 agosto al Corriere del Ticino. Per inserire nell’agenda di ExtraSette un concerto, uno spettacolo, un incontro letterario, una conferenza o segnalare un’altra iniziativa culturale vi invitiamo a scrivere a extra@cdt.ch.

