Numerosi e per tutti i gusti gli eventi e le iniziative culturali che animano il weekend alle porte.

Cominciamo dalle sonorità jazz rock pop

Nell’ambito del LongLake Festival, il salotto di piazza Manzoni a Lugano è animato venerdì 19 giugno alle 21.30 dalle sonorità latin jazz proposte dal quartetto del giovane batterista e percussionista svizzero Daniel Bagutti in collaborazione con Jazz in Bess. Allo stesso orario al bar Music Club 6500 di Bellinzona è prevista l’esibizione del rapper Vashish, nome d’arte di Lorenzo Passera, e di altri ospiti per una serata all’insegna del rap e dell’hardcore.

Note blues, invece, ad Ascona, dove al Sascha Blues Bar venerdì 19 e sabato 20 giugno, alle 18.00, la stagione musicale viene inaugurata dal batterista e cantante Enrique Parra insieme al chitarrista Max Dega e alla sua band. Sempre sabato, dalle 21.30, a Chiasso prenderà il via la rassegna Voci e not(t)e con l’esibizione dei Vad Vuc sul palco allestito ad hoc nello spazio dell’amphitheatrum del Cinema Teatro.

In piazza Manzoni a Lugano, invece, sabato 20 (alle 21.30) e domenica 21 giugno (alle 20.30) spazio al jazz con il quartetto di Rafael Schilt e rispettivamente il Luca Stoll Trio. Mentre domenica mattina, alle 10.30, nel boschetto del parco Ciani si esibiranno gli Elephant Claps il cui repertorio alterna ritmi e colori afro-funk-jazz,

Weekend di concerti anche in piazza Grande a Locarno: venerdì dalle 18.00 alle 20.00 Erry & Kenzo intratterranno il pubblico con il loro elethnic groove, a cui farà seguito la word musica proposta dagli Ajelé; mentre sabato 20 giugno dalle 18.00 la faranno da padrone le sonorità irlandesi dei Laralba. Per gli amanti della musica classica, invece, l’appuntamento è nella chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano, dove domenica alle 16.30 il violinista Hans Liviabella, accompagnato da Giulio Mercati al clavicembalo, interpreterà la Sonata n. 5 di J. S. Bach.

Per chi invece preferisce il teatro

Il boschetto del parco Ciani di Lugano fa da cornice venerdì 19 e domenica 21, alle 20.30, agli spettacoli per tutta la famiglia In chiave di clown di e con il clown Orit e Odissea: un racconto che ritorna della compagnia Teatro Pan.

Voglia di cinema open air?

Venerdì 19 giugno, dalle 21.30, alla foce del Cassarate a Lugano la serata è all’insegna dei cortometraggi, selezionati e proposti per il pubblico del LongLake Festival dall’associazione REC. La rassegna Cinestate Chiasso propone, invece, alle 20.30 nei parcheggi del Palapenz la visione nella formula del drive-in del film d’animazione Si alza il vento (prenotazioni: www.chiasso.ch). Film per tutta la famiglia anche sabato 20 giugno al boschetto del parco Ciani di Lugano, dove alle 20.30 verrà proietatto Un gatto a Parigi.

Infine, segnaliamo che domenica 21 giugno il Museo etnografico della Valle di Muggio promuove, dalle 9.30 alle 11.30, una visita guidata al roccolo di Scudellate con l’esperto Fabio Bossi, il quale illustrerà il funzionamento del roccolo, usato nel passato per catturare gli uccelli di passo tramite delle reti tese tra gli alberi disposti attorno alla torre in muratura. Sempre domenica 21 giugno, giornata internazionale dello yoga, alla foce del Cassarate (parco Ciani) a Lugano si rinnoverà alle 20.00 l’appuntamento con l’iniziativa 108 saluti al sole per dare il benvenuto all’estate.



Scoprite di più su questi e gli altri eventi in programma fino al 26 giugno

