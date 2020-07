Il weekend alle porte si presenta ricco di eventi per tutti i gusti e le età. Abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.

L’eclettico musicista Robert Tiso suona un raro strumento chiamato cristallofono.

Cominciamo dalla musica classica

La rassegna estiva Suoni d’acqua prosegue venerdì 10 luglio, alle 20.30, con un concerto nella piazzetta di Monte (se piove, nella chiesa di San Giovanni a Mendrisio) che vede protagonista il duo Through Sound, composto dalla cantante Neneh Alexandrovic e dal chitarrista Sandro Schneebeli, autori e interpreti di una musica originale, senza confini, che prende vita da culture e ispirazioni differenti verso un linguaggio unico, personale e affascinante (prenotazioni: musicamendrisiotto@ticino.com). Domenica 12 luglio alle 11.00, invece, si rinnoverà l’appuntamento con il Sobrio Festival: a dare il «la» all’edizione 2020 (adattata alla pandemia) nella chiesa di San Lorenzo un recital violinistico di Francesca Bonaita, che suonerà nell’occasione brani di Bach, Enescu e Paganini (prenotazioni: posta@arsdei.org). Sempre domenica, ma alle 20.30 nella chiesa di San Martino a Sessa, si terrà un concerto di cristallofonia: scorrendo abilmente le sue dita su una serie di calici di vino, Robert Tiso interpreterà una selezione di brani di Bach, Tchaikowsky, Strauss, Brahms, Shostakovich, Morricone e anche composizioni originali.

Il gruppo The BeatFree ripropone celebri brani dei Beatles ma anche altri evergreen rock degli anni Sessanta.

Per chi invece predilige le sonorità jazz rock pop

Per la serie E... state a Locarno in piazza Grande venerdì 10 alle 18.00 e alle 20.30 si esibisce la party cover band Elisir, mentre la serata di sabato 11 luglio sarà nel segno del rock’n’roll anni ’50-’60 con gli Ethica, in scena alle 18.00 e alle 20.30. Rimanendo nel Sopraceneri, segnaliamo che stasera, 9 luglio, alle 18.00, prende il via il cartellone di Estate in Città a Bellinzona con il concerto dei The Beatfree e il dj set di Albertella rispettivamente nelle piazze Collegiata e Teatro; mentre venerdì, sempre dalle 18.00, nelle piazze Indipendenza e Gabuzzi la musica è offerta dagli One More (rock) e da Dj Meyer. A causa del tempo incerto, è stato invece posticipato a sabato 11 luglio alle 18.00 (e non più venerdì come indicato nell’agenda cartacea di ExtraSette) il primo Aperos d’autore al Dazio Grande di Rodi Fiesso con i chitarristi Max Frapolli e Francesco Pervangher.

Il bassista Eduardo «Dudu» Penz.

Nell’ambito del LongLake Festival, il weekend in piazza Manzoni a Lugano è nel segno della tradizione jazzistica, arricchita da composizioni originali, con interpreti, venerdì 10 dalle 21.30, gli insegnanti della Scuola di Musica Moderna di Lugano capitanati da Giorgio Meuwly e Guido Parini e, sabato 11 luglio dalle 22.00, il quartetto del batterista svizzero Giacomo Reggiani. Domenica 12 luglio, invece, alle 20.30, si terrà il concerto del bassista Dudu Penz, che insieme ad alcuni amici musicisti allieterà il pubblico con composizioni nello stile jazz brasiliano. Sempre domenica ma alle 10.30 al boschetto al parco Ciani matinée blues con il quartetto Saxofollia.

Palcoscenico a cielo aperto per il Cinema Teatro di Chiasso.

Dalla musica al teatro

Torna ad animarsi anche il Teatro Dimitri di Verscio: il cartellone estivo prende il via con la presentazione dei lavori individuali di fine formazione. Spettacoli creati, diretti e interpretati dagli studenti del terzo anno Bachelor dell’Accademia Teatro Dimitri, in scena da venerdì 10 a domenica 12 luglio, dalle 14.00, sia sul palco del Teatro sia su quello dell’aula magna della Scuola d’arte (prenotazioni: 058/666.67.50).

Sabato 11 luglio alle 20.40 scatterà a Meride, in vicolo G. B. Clerici 8, anche la rassegna solidale Cibo per l’anima con uno spettacolo comico-musicale proposto da Nina Dimitri e Silvana Gargiulo (prenotazioni: 079/682.12.38).

A Chiasso, quarto appuntamento sabato 11 luglio alle 21.30 con Voci e not(t)e nell’amphitheatrum del Cinema Teatro che propone TIPI. Recital comico antropologico di Roberto Ciufoli (prenotazioni qui).

Gli attori Lianca Pandolfini, Andrea Valdinocci e Santuzza Oberholzer, interpreti di «Anime e Sassi».

Spettacolo a cielo aperto anche a Prato Leventina: domenica dalle 16.00 la compagnia Teatro dei Fauni intratterrà il pubblico con Anime e Sassi, storie tra realtà e magia raccontante all’ombra degli alberi in un percorso che si concluderà al Dazio Grande di Rodi Fiesso (ulteriori info e prenotazioni: 091/874.60.60). A Lugano, invece, il boschetto del parco Ciani farà da cornice nel weekend a due spettacoli per tutta la famiglia: nell’ambito del LongLake Festival infatti venerdì 10 alle 20.30 il Teatro dei Fauni porterà in scena Giardino di carta (dai 4 anni) e sabato 11 alle 20.30 l’attrice Ioana Butu proporrà Pitagora e musica (dai 10 anni). Sempre sabato, ma alle 21.00 sul piazzale delle Scuole di Claro, segnaliamo che prenderà il via la rassegna Di piazza in piazza (che rientra nel cartellone bellinzonese Estate in Città) con lo spettacolo Biancaneve, un’adolescente allo sbaraglio del Collettivo Minimo Giullari di Gulliver.

Con «Cinemarittima» alla Punta Foce si assiste a una selezione di cortometraggi a sorpresa.

Voglia di cinema open air?

Venerdì 10 luglio alle 21.30 alla Punta Foce di Lugano si rinnova l’appuntamento con i cortometraggi selezionati dall’associazione REC nell’ambito del LongLake Festival; mentre sabato alle 21.00 al boschetto del parco Ciani si potrà assistere al film d’animazione F.B.I. - Operazione gatto. Al PalaCinema di Locarno, invece, la Fondazione Majid proporrà domenica 12 luglio alle 18.00 la visione di The Square quale anteprima del ciclo di incontri autunnale Cinema e filosofia (iscrizioni: info@foundationmajid.com). Sempre domenica, alle 21.15, la rassegna Estate insieme al Cinema open air dà appuntamento sul piazzale della Sala multiuso di Genestrerio (se piove, al Centro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio) per vedere il film Tolo Tolo (prenotazioni qui).

La scrittrice Begoña Feijoo Fariña-

Infine, il piacere di scoprire nuovi libri e incontrare gli autori

Sabato 11 luglio, gli spazi del centro culturale di Lugano torneranno ad animarsi con la rassegna LAC en plein air: alle 21.00 nell’Agorà esterno si terrà un incontro con Paolo Di Stefano e Lorenzo Sganzini, autori Noi e Passeggiate sul lago di Lugano, moderato da Maurizio Canetta; mentre alle 10.00 allo Spazio 1929 verrà presentato il progetto Luminanza che apre una finestra sulla drammaturgia contemporanea nella Svizzera italiana (prenotazioni qui). Segnaliamo inoltre che domenica 12 alle 17.00 al boschetto del parco Ciani, per la serie Incontra uno scrittore al parco, il LongLake Festival e la Biblioteca cantonale di Lugano ospitano Begoña Feijoo Fariña, che presenterà in prima svizzera il suo libro Per una fetta di mela secca.

Scoprite di più su questi e gli altri eventi in programma fino al 17 luglio sfogliando la rivista ExtraSette in allegato venerdì 10 luglio al Corriere del Ticino. Per inserire nell’agenda di ExtraSette un concerto, uno spettacolo, un incontro letterario, una conferenza o segnalare un’altra iniziativa culturale vi invitiamo a scrivere a extra@cdt.ch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata