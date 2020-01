Numerosi gli eventi e le iniziative che animano il fine settimana.

A livello musicale, segnaliamo che stasera – sabato 18 gennaio – il Murrayfield Pub di Chiasso ospita il chitarrista e cantante americano Leburn Maddox, che dalle 22.00 si esibisce in trio con Paolo Pewee Durante (hammond) e Jacopo Coretti (batteria) proponendo un repertorio che spazia dal blues al funk. Allo stesso orario al Temus Club di Serocca d’Agno il gruppo Jovanotte propone un tributo a Lorenzo Cherubini. Mentre al Daytona Diner di Pambio Noranco, dalle 21.00, la fa da padrone il blues perturbante della band ticinese The Flag, che a 5 anni dallo scioglimento torna a riunirsi «Just one night». La Corale Santa Cecilia, invece, festeggia oggi alle 20.00 il ventesimo anniversario dalla sua fondazione con un concerto nella chiesa parrocchiale di Gordola, con la partecipazione degli organisti che prestano servizio durante le celebrazioni domenicali. Mentre domenica 19 gennaio, alle 11.00, al LAC di Lugano va in scena una nuova esibizione della serie La hall in musica. Note cameristiche animano anche l’Auditorio Stelio Molo di Lugano-Besso, dove domenica alle 20.30 si rinnova l’appuntamento con la rassegna 900presente: nell’occasione l’Ensemble900 del Conservatorio della Svizzera italiana e il Coro Clarière propongono un programma che potremmo intitolare «poesie in musica» con brani di Schönberg, Eisler, Maderna, Nono, Huber, Werner Henze.

Dalle note classiche al teatro: sabato 18 alle 20.45 e domenica 19 gennaio alle 17.00 sul palco de Il Cortile di Viganello Emanuele Santoro presenta Benvenuto in psichiatria. Storie e incontri di straordinaria follia. Al LAC di Lugano, oggi alle 20.30, è invece in programma Balliamo sul mondo, il musical scritto a quattro mani da Luciano Ligabue e Chiara Noschese (anche regista) con le hit del rocker emiliano. Mentre i comici Ale e Franz fanno tappa al Teatro di Locarno per raccontare – oggi alle 20.30 e domenica 19 gennaio alle 15.00 – la loro versione della storia Romeo e Giulietta: nati sotto contraria stella. Infine, domani alle 17.00 al Centro La Torre di Losone la compagnia Cittadella si fa interprete di due farse di Dario Fo: La Marcolfa e L’uomo nudo e l’uomo in frak. Per i più piccoli appuntamento domenica 19 gennaio a Figino, dove alle 15.00 la compagnia Storie di Scintille mette in scena Le mille e una notte (dai 8 anni).

Sul numero 3 della rivista ExtraSette trovate l’agenda degli eventi in programma nella Svizzera italiana da venerdì 17 a venerdì 24 gennaio, oltre a rubriche tematiche, recensioni di dischi e libri e ampi servizi. In particolare, questa la copertina è dedicata al sonno, tra scienza e settima arte. Il collezionista Jeffrey Montgomery – che ha portato il Giappone in Ticino – è invece il protagonista del secondo servizio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata