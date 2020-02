Anche questo fine settimana l’agenda della Svizzera italiana straripa di proposte per grandi e piccini e per tutti i gusti.

Tra queste, diversi concerti di musica classica. Oggi, sabato 8 febbraio, alle 18.00 nella chiesa evangelica di Ascona per la rassegna Musica e parola il violoncellista Mattia Zappa e il pianista Massimiliano Mainolfi interpretano brani di Bach, intercalati da letture a cura di Dorothea Wiehmann Giezendanner. L’Orchestra Arcadia, invece, alle 20.30 rende omaggio a Beethoven nella chiesa di San Nicolao a Besso.

Domenica 9 febbraio alle 11 al Museo Vela di Ligornetto, ad esempio, il soprano Erika Tanakala e il pianista Daniel Moos interpreteranno pagine di Nakada, Mozart, Koshitani, Gounod, Donizetti, Kobayashi, Puccini, Yamada e Arditi nell’ambito della rassegna Musica nel Mendrisiotto. Alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano, invece, il violinista Hans Liviabella e Giulio Mercati al clavicembalo propongono la Sonata n. 1 in si minore, BWV 1014 di Bach. Sempre a Lugano, ma al LAC, alle 17.00 si esibiscono oltre 200 tra bambini e ragazzi provenienti dai cori e dalle orchestre di Superar Suisse per un concerto di carnevale, a cui prendono parte anche la Federazione Bandistica Ticinese, i fiati della Civica Filarmonica di Lugano e gli archi di Immaginarte Varese. Concerto che celebra anche il quinto anno d’attività dell’associazione Superar a Lugano.

Dalla musica classica al jazz, rock, pop, segnaliamo che oggi allo Spazio Elle di Locarno dalle 20.30 la fa da padrone la canzone cantautorale siciliana, con contaminazioni di world music e di rock, del gruppo Tria. Mentre al club Jazz in Bess a Lugano-Besso, alle 21.00, sono di scena i jazzisti italiani Bebo Ferra alla chitarra e Gianluca Di Ienno al pianoforte e all’organo elettrico propongono. Le sonorità jazz coloreranno anche il tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio con l’esibizione della Sott Burg Jazz Band alle 16.30 allo Spazio Aperto di Bellinzona.

Riflettori accesi anche a teatro, con Nudi di donna e una scorzetta di limone, lo spettacolo scritto e diretto da Franco Di Leo con Susanna Baseotto che, oggi alle 19.00 e domenica alle 17.00, al Teatro Paravento di Locarno porta in scena le storie di tre donne decise ad andare controcorrente per affermare i propri principi. Il sabato del LAC a Lugano invece è all’insegna della comicità con Se devi dire una bugia dilla grossa, spettacolo di Ray Cooney riproposto dal regista Luigi Russo e interpretato, alle 20.30, da Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Paola Barale e altri. Sempre alle 20.30, ma al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa la compagnia Petronilla presenta la commedia dialettale A s’a miga da fann per miga spiciann. Per i più piccoli domenica 9 febbraio alle 16.30 nella Sala di Cambusa Teatro presso lo Spazio Elle di Locarno va in scena Caspar e lo gnomo (dai 5 anni) di e con Moira Dellatorre per la regia di Laura Rullo. Mentre all’Oratorio di Minusio, alle 16.00, Abderrahim El Hadiri “Abdul” propone Sotto la tenda, vi racconto il mio Marocco (dai 5 anni). Allo stesso orario ma al Teatro Sociale di Bellinzona sono protagonisti Hans e Gret dello spettacolo scritto e diretto da Emma Dante con interpreti Manuela Boncaldo, Salvatore Cannova, Clara De Rose, Nunzia Lo Presti e Lorenzo Randazzo.

Infine, segnaliamo che fino a domani Muralto ospita la seconda edizione del FestivaLLibro, che propone incontri con gli scrittori, atelier per i più piccoli, presentazioni di libri e proiezioni cinematografiche, oltre alla fiera del libro che vede protagonisti una quindicina di editori della Svizzera italiana e tre librerie per ragazzi (programma completo: www.festivallibro.ch).

Per gli amanti dei bagordi, l’appuntamento è invece nei reami del divertimento della «Libera repubblica» Nebiopoli di Chiasso, di Re Piögiatt a Monte Carasso e di El Bagol a Cama, dove si festeggia in maschera fino a domenica 9 febbraio. Sempre domani si tengono i carnevali di Bedano e di Genestrerio con Re Zenebritt. Oggi, sabato 8 febbraio, invece, si ride e si scherza al ritmo della musica a Calonico, Maglio di Colla con El Coleta e a Gordola (ulteriori informazioni: www.carnevali.ch).

Sul numero 6 della rivista ExtraSette trovate l’agenda degli eventi in programma nella Svizzera italiana da venerdì 7 a venerdì 14 febbraio, oltre a rubriche tematiche, recensioni di dischi e libri nonché ampi servizi. In particolare, la copertina di questa edizione è dedicata al progetto Superar Suisse, che festeggia, come detto, 5 anni di presenza a Lugano. Bambini e dispositivi elettronici come smartphone e tablet sono invece i protagonisti del secondo servizio.

