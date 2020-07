Sono davvero tanti e per tutti i gusti gli eventi e le iniziative culturali che animano il weekend alle porte. Abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.

Cominciamo dalle sonorità jazz rock pop

Sarà il pop rock acustico del duo Elisa & Febo a dare il «la», venerdì 3 luglio alle 18.00, al fine settimana di E... state a Locarno in piazza Grande. Rassegna che proseguirà poi sabato 4 luglio, dalle 18.00, all’insegna della musica degli anni Sessanta interpretata dai The BeatFree. Ad animare il weekend a Lugano saranno invece sonorità jazz rossocrociate: nell’ambito del LongLake Festival, infatti, sul palco di piazza Manzoni venerdì 3 alle 21.30 e domenica 5 luglio alle 20.30 si esibiscono le formazioni Dog Days e Apsis, composte per l’occasione da musicisti di spicco della giovane scena jazz elvetica invitati ad esibirsi dal bassista ticinese Francesco Rezzonico. Completa la sua selezione l’Hot Club de Berne, che sarà in scena sabato alle 22.00.

Piazza Manzoni a Lugano fa da cornice ai concerti del «LongLake Festival».

Il jazz è protagonista anche sulle rive del Verbano, dove da stasera (2 luglio) a sabato 4 luglio entra nel vivo l’iniziativa Jammin’ for New Orleans, che vede coinvolta una quindicina di gruppi ticinesi, svizzeri e italiani che si esibiranno in una ventina di bar, alberghi e ristoranti di Ascona, di Locarno e Losone, per un totale di circa cinquanta concerti all’insegna della solidarietà. Un cartellone davvero fitto di appuntamenti che potete consultare qui.

Il parco di Villa dei Cedri a Bellinzona ospiterà, invece, dalle 20.00 a mezzanotte, una maratona musicale (da ascoltare con cuffiette o boombox) nell’ambito del festival discreto «En pleinAIR» promosso da Theparders. Segnaliamo, inoltre, che domenica 5 luglio, alle 20.30, piazza San Rocco a Sagno farà da cornice al primo concerto dell’edizione 2020 della rassegna Suoni d’acqua, che prenderà il via con un viaggio musicale alle origini del tango argentino proposto dalla formazione Tango Tres.

La violinista Maristella Patuzzi. © CDT/Zocchetti

Per chi invece predilige la musica classica

Domenica 5 luglio, alle 16.00, la chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione con i Concerti spirituali che vede protagonisti due solisti di fama internazionale, il trombettista Lukas Gothszalk e l’organista Johannes Skudlik, alle prese con un programma imperniato prevalentemente sul repertorio barocco. Sempre domenica, ma alle 10.30 al boschetto del parco Ciani, è previsto il Concerto della rinascita che vede interprete la Camerata Giovanile della Svizzera italiana, diretta da Giancarlo Monterosso e affiancata dalla violinista Maristella Patuzzi in veste di solista, de Le quattro stagioni di Vivaldi.

La Compagnia Due.

Dalla musica al teatro

Il cartellone del LongLake Festival propone al boschetto del parco Ciani di Lugano venerdì 3 luglio, alle 20.30, lo show clownesco senza parole Oh! di e con la Compagnia Due; mentre domenica 5 luglio alle 20.30 l’Associazione Scintille intratterà il pubblico con lo spettacolo Le mille e una notte. A Chiasso, invece, nell’Amphitheatrum del Cinema Teatro sabato 4 alle 21.30 andrà in scena Alfonsina y el mar: storia di tango e passioni interpretato da Amanda Sandrelli, accompagnata dal duo Bandini-Chiacchiaretta (prenotazioni qui).

Segnaliamo anche che sabato 4 luglio alle 20.45 al Teatro San Materno di Ascona il poeta Fabio Pusterlà leggerà suoi testi inediti accompagnato alla chitarra acustica dal figlio Leo, in arte Terry Blue, nell’ambito del progetto intitolato Davanti alle sbarre (prenotazioni qui).

I protagonisti del film «Dolittle».

Voglia di cinema open air?

Per la serie Estate insieme al Cinema open air, domenica 5 luglio alle 21.15 all’esterno del Centro scolastico comunale di Rancate verrà proposta la visione del film Dolittle (prenotazioni qui); mentre alla foce del Cassarate a Lugano venerdì 3 alle 21.30 si rinnova l’appuntamento con Cinemarittima e i cortometraggi selezionati dall’associazione REC. Il boschetto del parco Ciani invece farà da cornice, sabato 4 alle 21.00, alla proiezione del film d’animazione Dilili a Parigi.

