Numerosi e per tutti i gusti gli eventi che animano il fine settimana.

A livello musicale, oltre all’appuntamento odierno (sabato 1. febbraio) con il pianoforte «volante» di Alessandro Martire alle 12.00 all’Aeroporto di Lugano-Agno, segnaliamo l’esibizione al Teatro Sociale di Bellinzona Kety Fusco: sola in scena con la sua arpa elettrica, un synth e un pedale del basso presenta oggi alle 20.45 i brani originali che compongono il suo album d’esordio scritti con Aris Bassetti dei Peter Kernel. Domenica 2 febbraio alle 16.30, invece, il Lux Art House di Massagno farà da cornice al concerto di gala di Massagno Musica. Concerto intitolato Il gatto con gli stivali (e altri animali da non sottovalutare che sarà arricchito dalle narrazioni proposte da Cristina Zamboni. Mentre l’Orchestra Arcadia rende omaggio oggi nella chiesa del collegio Papio di Ascona (20.30) e domani al Centro Presenza Sud di Mendrisio (alle 17.30) al genio di Beethoven, di cui ricorre quest’anno il 250. anniversario della nascita. Domenica 2 febbraio al LAC di Lugano si rinnoverà alle 11.00 l’appuntamento con la serie di concerti «La hall in musica», con la violista Georgiana Bordeianu e il pianista Leonardo Bartelloni interpreti di pagine di Bowen e Piazzolla.

La musica non è l’unica protagonista del weekend. Riflettori accesi anche al Teatro Foce di Lugano, dove sabato 1. febbraio alle 20.30 e domenica 2 alle 18.00 viene replicato lo spettacolo di teatro-danza Oceanida (dai 13 anni) che attraverso un viaggio poetico nelle profondità del mare invita a riflettere sul problema della plastica negli oceani. Al Cortile di Viganello, invece, oggi alle 20.45 e domani alle 17.00 va in scena L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello con Emanuele Santoro e Roberto Albin. Doppio appuntamento anche al LAC di Lugano con «una poetica storia di vita e d’amore» rappresentata dalla compagnia Finzi Pasca con Bianco su Bianco (sabato 1. febbraio alle 20.30 e domenica 2 alle 16.00). Sabato, alle 20.30, nel Salone Olimpia di Biasca i Comediant da Minüs propongono la commedia dialettale Agenzia matrimoniale.

Tra gli altri appuntamenti in agenda, una «Colazione letteraria» sabato 1. febbraio alle 11.00 nella hall del LAC di Lugano con l’autrice Elisabetta Rasy, autrice de Le disobbedienti. Sempre oggi, ma alle 15.00, nella chiesa evangelica riformata di Bellinzona si parla di «Internamenti amministrativi» con Sergio Devecchi; mentre domenica 2. febbraio alle 17.30 alla Filanda di Mendrisio si discuterà in particolare de «L’internamento di minori e adulti in istituto» con Vanessa Bignasca.

Sul numero 5 della rivista ExtraSette trovate l'agenda degli eventi in programma nella Svizzera italiana da venerdì 31 gennaio a venerdì 7 febbraio, oltre a rubriche tematiche, recensioni di dischi e libri e ampi servizi. In particolare, la copertina di questa edizione è dedicata alla compagnia Baccalà di Locarno, che festeggia un doppio compleanno in scena. Simone Bianchi e i suoi fumetti sono invece i protagonisti del secondo servizio.

