Dopo tre mesi di «pausa forzata», gli eventi sono tornati ad animare la Svizzera italiana e con essi è tornata su ExtraSette anche l’agenda dedicata. Un’agenda ricca di proposte per tutte le età e per tutti i gusti che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi in programma nell’arco della settimana. E con gli eventi riparte anche la rubrica dei consigli del CdT e di ExtraSette per il weekend.



Che fare nel fine settimana alle porte? Ecco alcune proposte.

Cominciamo dalla musica classica

Venerdì 12 giugno, alle 10.45, nella Sala di Musica nel Mendrisiotto adiacente al Museo d’arte di Mendrisio il violoncellista Claude Hauri, accompagnato al pianoforte da Corrado Greco, interpreta la Sonata op. 5 n. 2 di Beethoven (iscirzioni: musicamendrisiotto@ticino.com). Il violoncello sarà protagonista anche sabato 13 giugno, alle 18.00, nel parco della Biblioteca popolare di Ascona, dove Marco Zappa eseguirà pagine di J.S. Bach (iscrizioni: 091/791.69.65). Domenica 14, invece, si rinnova l’appuntamento con i Vespri d’organo nella chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano: dalle 16.30 Giulio Mercati proporrà una selezione di brani di Krebs, Beethoven e J.S. Bach.

Dalla classica alle sonorità jazz rock pop

Nell’ambito del LongLake Festival piazza Manzoni a Lugano ospita venerdì 12 alle 21.30 il concerto di Frank Salis & Bonny B & The Jukes. Il blues la farà da padrone anche sabato 13 giugno dalle 21.30, con la formazione Sand’s 2B, che insieme a Sandro Schneebeli promette contaminazioni anche di R&B e soul. Domenica 14 giugno alle 20.30, invece, spazio alle sonorità jazz e alle improvvisazioni del Fun & Funky Trio, affiancato dalla cantante Zoe.

Sempre venerdì 12 giugno alle 20.30 il gruppo Yatriah propone inoltre un viaggio nella musica klezmer, balcanica, rom e dintorni in occasione dell’evento Verso l’estate promosso dall’associazione culturale Ul Suu in Cadrega, che festeggia 30 anni d’attività al Centro ProSpecieRara di San Pietro di Stabio (iscrizioni: info@ulsuuincadrega.ch oppure 076/616.91.31). Mentre nel parco del Teatro Dimitri di Verscio sabato 13 giugno, dalle 18.20, appuntamento con Dimitri en pleinAIR, festival itinerante animato da Attila Folklor, Endless Project Sound, Gianni Bassi e da un «live liquid show» a cura di Omar Mariani & Sick Boy (iscrizioni: www.facebook.com/pg/Theparders/events).

Per chi invece ha voglia di teatro

Sempre nell’ambito del LongLake Festival, venerdì 12 giugno alle 20.30 al boschetto del parco Ciani di Lugano va in scena lo spettacolo per tutta la famiglia Ho un’idea del collettivo minimo Giullari di Gulliver. Vola con me è invece la proposta del clown Orit per domenica 14 giugno alle 20.30.

Infine, il cinema open air

Sabato 13 giugno alle 21.00 il LongLake Festival propone, in collaborazione con «Il cinema dei ragazzi», la visione al boschetto del parco Ciani del film d’animazione Il mio vicino Totoro.

