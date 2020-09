Una buona notizia per tutti gli amanti di hamburger, hot dog e compagnia bella: il miglior junk food (letteralmente, «cibo spazzatura») proposto dai locali ticinesi è finalmente recensito da un simpatico duo romano su Youtube: se non avete paura di incorrere in un brutto caso di «acquolina in bocca», fanno sicuramente per voi i video pubblicati sul loro canale, «Junkfully».

Fondatori nel 2016 dell’omonima pagina web (la prima in Italia dedicata all’argomento), Francesco e Daniele, conosciuti come Okiro e Doppiaddi, sono due ragazzi di Roma con la passione per tutto ciò che è «junk, fast, street e comfort food». Trasferitisi nel 2017 a Locarno per ragioni di lavoro, i due hanno pubblicato sul loro canale Youtube (creato lo stesso anno) più di 200 video suddivisi in simpatici ed originali format, dove hanno potuto sbizzarrirsi nell’assaggio dei piatti da incubo per i dietisti.

Come nasce «2 affamati in Ticino»

«Un format che ha riscosso particolare successo», racconta Okiro, «è sicuramente quello con cui mostriamo ai nostri ‘‘seguaci’’ come mangiare in due con circa 11 franchi, lo chiamiamo ‘‘10 euro challenge’’». «Questi nostri programmi ci hanno portato in grandi città come New York e Londra, ma alcune puntate sono state filmate in realtà più vicine a noi, come la stessa Lugano!». Dopo aver girato alcuni video nei fast food presenti sul territorio ticinese, «era arrivato il momento di ringraziare, a modo nostro, il cantone che ci ospita»: con una nuova serie, «2 affamati in Ticino», dedicata interamente ai migliori ristoranti che offrano cibo «junk».

Il canale Youtube del simpatico duo / © Junkfully/Youtube

Nella prima puntata, disponibile da lunedì sul canale Youtube, i due amici hanno recensito l’American Bakery di Locarno, locale conosciuto per le pietanze statunitensi. Le specialità proposte ai due giovani critici? Croissant al pastrami, puntine di maiale condite con la miscela di spezie della casa e, per concludere, brownie al cioccolato e cheesecake alla Nutella. Piatti tutti promossi a pieni voti!

«Scegliamo accuratamente quali ristoranti recensire» continua Okiro, «vogliamo che nei video ci siano solo quelli che, a nostro parere, sono i piatti migliori». «L’obiettivo è quello di girare 5-10 puntate nel cantone, poi si vedrà: potrebbe esserci una seconda stagione, magari ambientata in un’altra regione della Svizzera!». E poi l’anticipazione: «Per il prossimo episodio contiamo di poterci gustare le prelibatezze dello ‘‘Staglio’’, pizzeria al taglio di Lugano».

Lo prendiamo come uno sfizio, uno ‘‘sgarro’’ documentato

Con il successo del canale, la «community» ad esso legata (gruppo di persone che segue e commenta i video) è cresciuta e si è saldata attorno al duo: «La nostra è una community davvero fantastica ed unita, un po’ come una nuova famiglia: è bello vedere la presenza di tante fasce d’età e di gente impiegata nel settore culinario che commenta i nostri video».

Lecito chiedersi, a questo punto, come facciano i due a coniugare lo stare in forma con le abbuffate ipercaloriche dei loro video... E, a questa provocazione, Okiro ha risposto: «Chi ci segue lo sa: mangiare questo tipo di piatti non è per noi la regola; lo prendiamo come uno sfizio, uno ‘‘sgarro’’ documentato, che pubblichiamo per chi vuole divertirsi con noi ed i nostri video».

Grazie all’impegno messo dai due locarnesi d’adozione, il format «2 affamati in Ticino» potrà essere una soluzione interessante per chi vuole conoscere nuovi locali del cantone o, più semplicemente, gustare con gli occhi le prelibatezze così tipicamente invise alla bilancia.

Se i filmati di Okiro e Doppiaddi sono riusciti a mettervi appetito, per dirla con le loro parole, non resta che «annà a magnà!».

