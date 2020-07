Grande successo di pubblico per l'apertura del Dinosaurs Park a Locarno, il parco giurassico più grande della Svizzera allestito negli spazi della rotonda di piazza Castello, dove hanno trovato casa dall’inizio di luglio 35 dinosauri. O meglio, modelli in scala reale delle creature preistoriche animati dalla tecnologia «Animatronic», che offre un’esperienza unica nel suo genere. Ancora prima di addentrarsi nel Dinosaurs Park , è possibile vedere sbucare oltre le mura della rotonda tra la folta vegetazione le teste di alcuni dei grandi rettili, ospiti a Locarno fino al 20 settembre.

L’esposizione, completata con fossili originali, calchi, ricostruzioni e postazioni interattive, è stata concepita da Imagine Exhibitions con il celebre paleontologo Gregory M. Erickson in maniera tale da riproporre le varie aree geografiche preistoriche popolate dai dinosauri. Scenari travolgenti e suggestive ambientazioni tutte da «esplorare». A tal proposito, da questa settimana si ha anche più tempo a disposizione per visitare il parco. «A grande richiesta gli orari sono stati ampliati», annuncia GC Events, promotore dell’evento. L’esposizione, prima accessibile nel pomeriggio, è ora aperta al pubblico già dalle 10.00 del mattino e fino alle 19.00 (venerdì e sabato fino alle 20.00, lunedì chiuso).

La prossima settimana verrà inoltre data la possibilità di trascorrere una Notte al Museo: il 31 luglio, infatti, i cancelli del Dinosaurs park rimarranno aperti fino alle 23.00 e all’ingresso ai visitatori verranno fornite delle torce elettriche.

Segnaliamo infine che, oltre alle attività didattiche rivolte ai più giovani, vi è la possibilità di organizzare una visita guidata da una paleontologa per scoprire veramente tutto ciò che c’è da sapere sui dinosauri (solo su prenotazione: info@dinosaurspark.ch). Ulteriori informazioni qui.