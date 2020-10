I mille volti del Lago di Lugano sono pronti ad accogliere tre chef innovativi e giramondo, tre volti capaci di rielaborare preparazioni tradizionali adeguandole a un gusto più contemporaneo e spesso avveniristico per un incontro di culture.

Viaggiare è fondamentale perché permette di entrare in contatto con realtà e stili di cucina diversissimi. Ogni suggerimento, ogni scoperta può diventare il punto di partenza per un nuovo piatto con sfumature sempre diverse.

Ed è quello che caratterizza i prossimi chef ospiti della rassegna di alta gastronomia S. Pellegrino Sapori Ticino.

Largo a materie prime eccellenti, cucinate e abbinate in modo unico, dinamico e innovativo, per uno stile caratterizzato dalla tradizione unita all’innovazione, dalla tecnica raffinata e con un pizzico di scienza. Non chiamatela semplicemente cucina!

Si inizia con Paolo Rota

Oggi nella splendida cornice di Villa Principe Leopoldo, Cristian Moreschi ospiterà Paolo Rota del Ristorante Da Vittorio S. Moritz, che ha ottenuto la seconda stella Michelin proprio quest’anno. Dopo varie esperienze all’estero si è unito alla famiglia Cerea, una delle più importanti nella storia dell’alta cucina italiana. In missione in Engadina, porta avanti la cucina della tradizione nel segno della continuità, con una creatività che lo contraddistingue. Come i fratelli Cerea, a partire dagli chef Enrico e Roberto, portano avanti oltre mezzo secolo di eredità familiare al Da Vittorio a Brusaporto, tre stelle Michelin da 10 anni.

I piatti di Paolo Rota raccontano la storia della gastronomia italiana e lombarda, ispirandosi a ricette tradizionali e nel rispetto delle materie prime, vere protagoniste sulla tavola. La formula vincente? Gusti raffinati e ricerca dell’eccellenza assoluta. Una garanzia.

Si passa da Morcote

In un altro incantevole angolo del lago di Lugano, lunedì 5 ottobre al Swiss Diamond di Morcote Giuseppe Buono accoglierà Mitja Birlo, 18 punti G&M e 2 stelle Michelin, del ristorante «7132 Silver» di Vals (GR). Immaginate i migliori ingredienti provenienti da tutto il mondo e mescolateli con quelli d’eccellenza di piccoli produttori della zona di Vals. Unite tecniche di cucina moderne con le delizie che la terra offre spontaneamente, come funghi, erbe e bacche.

Tutto questo, e molto altro ancora, è la cucina di Mitja Birlo, giovane ed appassionato chef di origini tedesche, oggi tra gli astri più brillanti del panorama gastronomico nazionale. Le sue ricette hanno un profondo legame con la natura e un tocco molto originale. Si sente a suo agio nella solitudine delle Alpi: i frutti che ama raccogliere si ritrovano spesso nei suoi piatti, come i rametti e i frutti di ginepro utilizzati per affumicare le carni. Ma trovano posto anche aragosta dalla Bretagna, ricciola dalla Danimarca o carne di manzo di altissima qualità. Dall’interazione tra vicino e lontano nascono quindi sorprendenti combinazioni culinarie.

Dopo una importante esperienza a Londra, oggi con il suo team, composto da svizzeri, tedeschi, stagisti da ogni dove, propone una cucina creativa e moderna che sa presentare con un tocco di fantasia e in cui impiega esclusivamente prodotti della massima qualità. Le sue creazioni girano intorno al sapore naturale degli ingredienti di stagione che, combinati abilmente, sprigionano un intenso e inaspettato gusto.

Chiusura alla Galleria Arté

Per conclude il tour nella splendida natura del Ceresio, martedì 6 ottobre Frank Oerthle della Galleria Arté ospiterà Christian Kuchler della Taverna Schäfli a Wigoltingen – 18 punti G&M e 2 stelle Michelin. Uno chef che stupisce grazie all’uso creativo e ricercato di spezie provenienti da ogni parte del mondo. Per lui mangiare dovrebbe essere sempre un viaggio nel regno dei sensi che lasci un ricordo duraturo. Anche qui una questione di famiglia. Quando Kuchler ha rilevato dai suoi genitori la già rinomata taverna con una stella Michelin nel 2014, sapeva di voler continuare a viziare i suoi ospiti in modo creativo. E ci è riuscito.

La sua cucina si è evoluta grazie ai suoi tanti viaggi ed è stato ispirato dall’arte culinaria d’avanguardia di vari paesi. Interpretate in chiave moderna, sono nate creazioni che hanno origine in tutto il mondo. Cittadino del mondo e chef eclettico, riesce a sposare con maestria e ingegno sapori esotici e ingredienti locali, grazie ad un modo tutto personale di combinare materie prime e tecniche culinarie: una spumosa zuppa di spugnole, una pannocchia di mais con zafferano e parmigiano, uno splendido raviolo di lucioperca arricchito con astice accompagnato da curry thailandese, ben speziato ma senza bruciare le papille gustative, o ancora coda di bue, fegato d’anatra e brodo di tartufo del Perigord.

Assaggiare per credere!

«In pochi mesi è cambiato il nostro pubblico di riferimento»

Un territorio eterogeneo quello di Lugano e di tutta la sua regione che ha sempre offerto una ricca agenda turistica tra natura, cultura e spirito d’accoglienza. Con Alessandro Stella, direttore dell’Ente turistico del Luganese, scattiamo una fotografia di questo particolare momento.

Tavolini ad ogni angolo e ristoranti pieni. L’estate appena conclusa ha visto tanta gente in giro a Lugano e in tutta la regione.

«È vero, per dare una risposta concreta a quanto successo abbiamo velocemente modificato le nostre strategie. In pochi mesi il nostro pubblico di riferimento è radicalmente cambiato, concentrandoci sul mercato interno e la rispondenza è stata sorprendente. L’aumento considerevole di svizzeri, soprattutto romandi, ci ha fatto molto piacere. Abbiamo recuperato, ma non riusciamo a colmare il gap rispetto agli anni passati. Nel Luganese la parte di provenienza svizzera normalmente è del 46-47% , tutto il resto europei, una gran parte di americani, arabi e cinesi, senza dimenticare chi arrivava per business, congressi, fiere, addetti al commercio in generale. Adesso, anche se dovesse ripartire tutto, abbiamo realizzato che il mercato interno è molto interessante e dobbiamo organizzarci di conseguenza. Con Ticino Turismo abbiamo predisposto strategie diverse rispetto al passato affidandogli il compito di attirare la clientela estera mentre le singole OTR si focalizzeranno sui mercati interni. Due settimane fa abbiamo lanciato una bella e massiccia campagna di promozione dedicata alla Svizzera che durerà fino alla fine di ottobre. E i frutti si vedono, diversi albergatori sono moderatamente soddisfatti anche in questi giorni».

Alessandro Stella.

Mancando gli stranieri da paesi lontani e il turismo congressuale, cosa possiamo attenderci per la prossima stagione invernale?

«Lugano ha sempre avuto le strutture aperte tutto l’anno grazie a congressi e business, ora la strategia di apertura riguarda il leisure, cioè la vacanza. L’impegno degli imprenditori c’è ed è positivo. Ho quantificato che in passato tra novembre e marzo producevamo un quinto di tutti i pernottamenti dell’anno. Quando si pensa che sia tutto in letargo, c’è movimento. Già l’anno scorso il San Salvatore aveva deciso di aprire avviando un nuovo trend. Bisogna quindi incentivare questo aspetto, puntando su cultura ed enogastronomia».

Che ruolo potrà avere l’enogastronomia nei futuri progetti?

«L’offerta è sempre stata diversa nel periodo invernale perché il pubblico è diverso, ma si mangia anche d’inverno. Il turismo enogastronomico che già c’era prima, in questa fase diventa ancora più importante. Nella nostra comunicazione insistiamo molto su questo aspetto, focalizzando la nostra proposta su ristoranti e ritrovi, tour gastronomici, sempre ben accolti dal pubblico. Abbinare la visita a un museo alla gastronomia è fondamentale. La regione del Luganese con il suo territorio e la sua tradizione è la culla ideale per prodotti tipici e di vini d’eccezione, posizionandosi a pieno titolo tra le principali destinazioni per gli appassionati della buona cucina».

La sua sensazione per l’agenda futura del Luganese?

«Bisogna sempre essere propositivi, usare i nostri mezzi per convincere la nostra clientela che non siamo in una bolla, ma comunque in un territorio sicuro. La sicurezza per chi viene è fondamentale e abbiamo dato un buon esempio grazie alle scelte fatte. Sono ottimista perché i numeri lo dimostrano e il racconto che viene fatto delle singole esperienze è il miglior passaparola».

