L’ epidemia di coronavirus non sembra perturbare gli organizzatori del Salone internazionale dell’auto di Ginevra. Stando a Olivier Rihs, direttore dell’evento che si aprirà il 5 marzo al Palexpo, al momento non vi è alcuna ragione che faccia pensare a un annullamento.

Per ora dunque niente panico, pur se, ha assicurato Rihs, «restiamo pronti a ogni scenario, anche all’annullamento se l’UFSP ce lo ordinasse». Questa eventualità metterebbe però in una situazione delicata la fondazione organizzatrice, dato che non esiste alcuna assicurazione per casi del genere.